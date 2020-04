La polémica frase de Nacho Vidal sobre los sanitarios: "Salimos a aplaudir a gente que sólo está haciendo su trabajo" Ecoteuve.es 21/04/2020 - 18:49 0 Comentarios

El actor porno descoloca a Jorge Javier con su intervención en 'Sálvame'

Nacho Vidal ha entrado este martes en directo en Sálvame para explicar a Jorge Javier Vázquez cómo está llevando el confinamiento. El actor porno explicó al presentador que se encontraba en su almacén porque durante la cuarentena han crecido un 80% las ventas online de sus juguetes sexuales, lo que le ha obligado a trabajar como 'mozo' para poder sacar adelante tanta demanda.

Sin embargo, Vidal descolocó a todos a la hora de hacer algunas valoraciones sobre la crisis del coronavirus que ha puesto en jaque a todo el planeta. "Yo lo estoy llevando bien, pero me sorprendo cuando razono lo que está pasando y veo que a las 8 todo el mundo se pone a aplaudir, y no quiero menospreciar a nadie, por algo a lo que todos tenemos derecho porque lo pagamos con nuestros impuestos: a policías, a bomberos, a médicos... A todo aquello por lo cual pagamos", arrancó diciendo mientras Jorge Javier comenzaba a torcer el gesto.

Lea también: "¡Eres un cerdo!": el brutal ataque de Kiko Matamoros a Alonso Caparrós que no captaron las cámaras de Sálvame

"Yo no sé de quién salió la idea de salir a aplaudir a las 8 a todas estas personas que lo que están haciendo es su trabajo. Así que cuando yo termine de hacer mi trabajo, por favor, que también me aplaudan", continuó alegando, obligando a Jorge Javier a cortarle. "Perdona, el trabajo de esas personas tiene otro componente, ellos se están jugando la vida y tú no", le recordó el catalán.

La polémica reflexión de Nacho Vidal

Nacho Vidal continuó su crítico discurso sin que Jorge Javier acbara de entender hacia quién iba dirigido. "Todo el mundo sale a aplaudir al balcón, ¿pero qué pasa con todas esas personas que no tiene balcón? ¿A esos quién los está ayudando?", siguió diciendo. "No podemos entrar en esa dinámica de si aplaudir o no. Estamos aplaudiendo a personas que se lo merecen. Eso no significa que haya más gente que se lo merezca, pero no quitemos valor a los sanitarios", le pidió el presentador de Telecinco.

"Ellos sólo están haciendo su trabajo y tú estás haciendo ahí tu trabajo y la gente no te aplaude por ello", insistió Nacho Vidal. "Se está aplaudiendo también que durante muchos años, y con gobiernos de distinta ideología, se ha dotado de muy pocos recursos a unos sanitarios que deberían estar mejor pagados, en mejores condiciones y que en muchas ocasiones trabajan casi de forma milagrosa. Eso es lo que se está aplaudiendo, porque están haciendo cosas que si se hubiesen hecho antes las cosas diferentes, estarían trabajando ahora con más seguridad", siguió alegando Vázquez.

Nacho Vidal siguió reafirmándose en su idea de que los sanitarios "están haciendo su trabajo". "Chico, pero eso es como si pones a un bombero a apagar un incendio sin manguera. ¿Es su trabajo? Claro...", dijo irónico el conductor de Sálvame. El actor quiso dejar claro entonces que no hacía culpable al Gobierno actual de la situación: "Para nada, por ahí van diciendo que la próxima vez nos pensemos a quién votar. Me parece horrible que se metan en eso porque podía estar el PP y estaría ocurriendo lo mismo o peor", aseguró el entrevistado.

No obstante, el actor afirmaba que quería preguntar a los políticos que hacían con el dinero de nuestros impuestos para no tener sistemas de protección para toda la población. "Está muy bien, Nacho, pero disparemos alto, no a los pobres sanitarios que están allí jugándose la vida. Te entiendo regular", afirmó el presentador segundos antes de despedir la conexión con Nacho Vidal. Acto seguido, Jorge Javier se dirigió a las cámaras para bromear con ironía: "¿Sabes quien tiene la culpa de esto? Los comunistas, que nos van a robar las casas y a nuestros hijos. Y a mí me van a robar el jardín", concluyó con sorna.