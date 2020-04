"¡Eres un cerdo!": el brutal ataque de Kiko Matamoros a Alonso Caparrós que no captaron las cámaras de 'Sálvame' Ecoteuve.es 21/04/2020 - 18:19 0 Comentarios

Los tertulianos se enzarzan ante la última maniobra del programa de Telecinco

Sálvame ha conseguido reinventarse una vez más y captar la atención de sus fieles espectadores con una maniobra que ha causado un gran revuelo en el programa de Telecinco. El espacio ha propuesto a la audiencia que elija entre Rafa Mora y Kiko Jiménez quién debe quedarse con la silla de colaborador que hasta ahora ha pertenecido al primero de ellos.

Enseguida, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez ha abierto un debate entre el resto de sus colaboradores, de los cuales muchos no han visto con buenos ojos que pongan al extronista valenciano en esta tesitura. Y entre discusión y discusión, se produjo en Mediaset un momento de gran tensión entre Kiko Matamoros y Alonso Caparrós durante una de las pausas publicitarias.

Tras volver a Antena, Jorge Javier Vázquez ha alertado a los espectadores de que Alonso Caparrós había vuelto hundido y solo del descanso después de tener un desencuentro con alguno de sus compañeros. En ese momento, el expresentador ha desvelado el ataque de Kiko Matamoros fuera de cámaras. "Eres un cerdo", le habría dicho el tertuliano en los pasillos de Fuencarral.

"A mí me duele porque en este programa todos opinamos, pero yo procuro siempre hacerlo sin insultar y no faltar el respeto a nadie. Intento ser bien educado y además de los insultos delante de cámara, me he tenido que comer otro aluvión de insultos en la publicidad", denunció Caparrós al borde de las lágrimas antes de revelar lo que le dijo Matamoros.

Kiko Matamoros pidió entonces la palabra para defenderse y se excusó: "Lo voy a aclarar, porque parece que me he cagado en la madre de alguien. Te he dicho que me parece una cerdada lo que has hecho con Rafa", aseguró el tertuliano. "No, me has dicho: Eres un cerdo. Que es muy distinto", le reprochó dolido Caparrós. "Sé que eres inteligente y hábil para decirme lo que has querido decirme sin ser tan soez y ya está", insistió.

Su compañero explicó finalmente que atacó a Alonso por no haberse mojado en el momento en el que le pidieron que se decantara entre Rafa Mora y Kiko: "Yo soy amigo de Rafa y pensaba que tú también. Lo que he visto esta tarde es una cerdada. Eso entre amigos no se hace porque sabes que está en juego el puesto de trabajo de un compañero y eso no se hace, le echó en cara. "Para mí es de una falsedad extrema que ahí fuera le des una palmadita en la espalda y le hables de su valor profesional y luego llegues aquí y te lo cargues de un plumazo", acusó Matamoros.