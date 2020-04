"Me parece fatal": el cabreo de Belén Esteban con 'Sálvame' por montar una "competición" con Rafa Mora y Kiko Jiménez Ecoteuve.es 21/04/2020 - 17:07 0 Comentarios

El programa de Telecinco pregunta a la audiencia quién de los dos se queda como colaborador

Sálvame ha dedicado la tarde de este martes a preguntar a su audiencia mediante en una encuesta en la web de Telecinco si Kiko Jiménez ficha como colaborador en detrimento de Rafa Mora, uno de los históricos del programa.

"Nunca ha pasado esto en los once años de historia", ha dicho Jorge Javier sobre el aluvión de votos, casi 200.000 en una hora, en la polémica encuesta. "Es inaudito en la televisión en color". Sin embargo, esto no ha gustado nada a Belén Esteban, que ha defendido a su compañero.

La colaboradora ha llamado muy cabreada a Alberto Díaz, el director del espacio este martes. "Me parece fatal", ha dicho al presentador. "Entiendo que lo contraten, pero veo muy mal que la dirección ponga a Rafa y a Kiko en una competición para que vote el público".

"Si le quiere contratar, que lo haga. Que no ponga a un compañero en una maratón", ha seguido explicando que no tiene "nada en contra" del ex de Gloria Camila. Las palabras de Belén han hecho que Rafa Mora rompiera a llorar: "Muchas gracias compañeras, me tienes cariño real". Minutos más tarde, Mila Ximénez también daba la cara por él: "Con él hasta el final, es un magnífico colaborador".