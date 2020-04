Tremendo susto de David Valldeperas: la angustia del director de 'Sálvame' durante la cuarentena Ecoteuve.es 13:25 - 21/04/2020 0 Comentarios

Su perro estuvo a punto de morir después de comerse una castaña en uno de sus paseos

David Valldeperas, uno de los directores de Sálvame, ha contado en Instagram el sufrimiento que ha tenido durante las últimas semanas con su perrito Lego. "Una castaña casi se lo lleva al otro barrio", dice denunciando además "la mala praxis de algunos veterinarios".

"Es un asiduo a estos frutos cada vez q vamos al Retiro. Le encanta correr tras ellas y morderlas. Con la emoción se zampó una. Ha estado varios meses dando vueltas en su estómago hasta que quedó atrapada al principio de su intestino", cuenta el que fuese presentador de El madroño.

"Desde ese momento dejó de correr, de saltar y de comer. El dolor lo dejó inmóvil. Daba señales de que algo no iba bien. No habla pero su mirada lo hace por él", continúa señalando que su veterinario "No supo entenderle".

A mediación de un amigo, Valldeperas contactó con otro especialista y, finalmente, Lego ingresó de urgencias el jueves en una clínica: "Fernando y su equipo supieron entender la mirada de Lego y, después de hacerle una ecografía y ver q había algo en su intestino, lo operaron. Afortunadamente no era ningún tumor".

El veterinario le llamó desde quirófano para informarle que la culpa de todo la tenía una castaña. "Era el mejor desenlace", dice. "Lego se recupera tomando el sol y pidiendo comida" y ya está a la espera de que Martínez Almeida abra de nuevo El Retiro.