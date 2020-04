Pablo Motos sufre insomnio y da la receta para combatirlo: "No voy a hablar de porros en televisión" Ecoteuve.es 12:20 - 21/04/2020 0 Comentarios

El presentador de 'El hormiguero' dio "remedios de verdad" contra los problemas del sueño

"Los hombres que duermen cinco horas tienen los testículos más pequeños que los que duermen siete o más. Esto es cien por cien real". Con esta sorprendente afirmación, Pablo Motos arrancó una semana más de El hormiguero: quédate en casa. "Se te hacen pequeños porque te falta testosterona. La falta de sueño es lo peor que hay", aclaró.

Esta introducción sirvió para que el presentador dedicara su discurso inicial al insomnio en tiempos de COVID-19. "Todos estamos teniendo problemas para dormir y es una necesidad biológica que no es negociable", dijo. "Si no duermes te vas a poner muy enfermo, te vas a deprimir y, además, la falta de sueño hace que nuestro sistema inmunológico, que es el que tendría que luchar contra el coronavirus, si te toca, se reduzca en un 70%. Si no duermes, te quedas sin los soldados en tu cuerpo para luchar contra el coronavirus".

Así pues, Motos empezó a dar "remedios de verdad", porque "no hay milagritos". Trancas y Barrancas, con su particular estilo, bromearon con lo "ilegal" y Pablo Motos respondió tirando de humor. "Yo no voy a hablar en un programa de televisión de porros", dijo entre risas.

Pablo Motos desvela en 'El hormiguero' que sufre insomnio

El presentador, a continuación, dio algunos consejos: "Más allá de la hora de comer hay que evitar el alcohol, el café y la siesta", aconsejó, explicando la importancia de la fase REM, "la que regenera", durante la noche.

"Lo que mejor funciona es la rutina. Para que regularices un sueño de calidad, tienes que acostarte y levantarte todos los días a la misma hora, sin importar si entre semana o fin de semana", continuó el valenciano señalando que la temperatura es otro factor a tener en cuenta y que "hay que evitar las pantallas de móvil u ordenador, al menos un par de horas antes de acostarnos".

Motos, que también desaconsejó tomar pastillas, reveló los problemas que tiene para dormir "desde que empezamos a hacer el programa de radio". El valenciano arrancó su andadura en el medio en 2002 con No somos nadie en M80. "Lo he mamado mucho. No lo he mirado en el diccionario porque me ha pasado a mí".