El momento más loco de Grison ('La Resistencia') con la policía: "Me puse nervioso"

El colaborador de Broncano desvela su anécdota más surrealista con unos agentes

Grison se ha convertido en uno de los rostros más queridos de La Resistencia de David Broncano. El colaborador del late night de #0 se ha metido al fiel público del programa en el bolsillo gracias a sus ácidos chistes y su desvergüenza a la hora de contar algunas de las anécdotas más locas de su vida.

La última de ellas la desveló este lunes durante su intervención en La Lengua Moderna, programa que presenta Quequé en la Cadena SER. Allí, el humorista preguntó al músico cuántas veces le ha parado la policía de camino al trabajo en el espacio de Movistar+ que se graba cada día en el Teatro Arlequín de Madrid.

"Diariamente. Lo mismo hay dos o tres días que no me han parado pero de estas cinco semanas que llevamos haciendo el programa todos los días. Tengo el récord de hace un par de jueves tres veces. Hay algunos que sí me conocen y otros que no. Pero sí, me paran", empezó relatando Grison.

El momento más loco de Grison con la policía

El guitarrista contó entonces que hace una semana vivió un momento de lo más surrealista cuando la policía lo paró con varios utensilios para su sección en La Resistencia: "Me paran de buenas maneras, de malas maneras, de todas las posibles. El otro día me pararon cuando fui a hacer torrijas. Me pararon con una vitrocerámica, con una sartén, con el pan de las torrijas y yo diciendo 'es que voy a hacer un programa de televisión", contó ante las risas de Quequé.

Grison aclaró que en todo caso, cuenta con un papel escrito por El Terrat que le da permiso para desplazarse de su casa al trabajo. "Me pongo nervioso. Me ponía menos nervioso antes porque sabías que estabas haciendo algo mal. Yo estoy tranquilo pero a veces me tiembla la voz: 'pero dónde va usted, a un teatro, pero si están cerrados' y me quedo ahí diciendo no sé..., explicó entre carcajadas.