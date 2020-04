Motín en 'Masterchef' contra los jueces: "Igual tú tienes una alcantarilla en vez de paladar" Ecoteuve.es 21/04/2020 - 9:38 0 Comentarios

Iván y Saray se muestran muy descontentos con el criterio de los jueces del programa

Masterchef vivió este lunes una de las pruebas de exteriores más tensas que se recuerdan. Pero, sobre todo, una de las discusiones más broncas entre los miembros del jurado del programa y algunos de los concursantes, que no estuvieron de acuerdo con su criterio.

Jordi Cruz entregó el delantal negro al equipo azul, que presentó un menú a los comensales con claros fallos. Entre otras cosas, la carne estaba cruda. "Tampoco es tan malo como dices", protestó Iván, que no estaba dispuesto a acatar los comentarios de los chefs.

"Entiendo que me discutas a mí, a mis 28 años de oficio, porque hoy no estás pensando con la cabeza. Pero no discutas a los comensales", espetó Jordi Cruz, que fue apoyado por Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera. "No ha habido ni un comentario bueno a vuestros platos".



"No puedo daros la razón si no creo que la tenéis. No desconfío de vuestro criterio, pero sí creo que estáis siendo duros", reflexionó, a continuación, el concursante gallego.

"Igual tú tienes una alcantarilla en vez de paladar"

Iván encontró una aliada en Saray, que también defendió el trabajo de su equipo. "La carne no era un porquería", protestó la andaluza, mientras ponía mal gesto a los comentarios de los jueces.

"Igual tú no tienes un paladar, tienes una alcantarilla", replicó Jordi Cruz. Saray, evidentemente, no se quedó callada: "Igual es que tú eres muy pijo y comes caviar todos los días".