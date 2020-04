Gritos a Ana Rosa Quintana durante una conexión en directo: "¡Dejad de mentir!" Ecoteuve.es 20/04/2020 - 19:37 0 Comentarios

El programa de Telecinco, increpado mientras se hacía eco de un suceso

El Programa de Ana Rosa ha vivido este lunes un momento de gran tensión mientras una de sus reporteras hacía una conexión en directo desde Fuenlabrada. Hasta allí se dirigió una de las periodistas de Telecinco para informar a los espectadores de lo sucedido con un hombre de 70 años.

En imágenes grabadas por algunos habitantes de la localidad madrileña, se puede ver a dos personas agarrando a un hombre por los brazos para evitar que cayera al vacío. Mientras tanto, dos de sus vecinos se lanzaban corriendo a ayudarle sujetándolo por los pies. En la acera, otro grupo de personas sujetaba un colchón para amortiguar una posible caída. Finalmente todo quedó en un susto y el hombre acabó sano y salvo gracias a la colaboración ciudadana.

Mientras trataba de contar a los espectadores los hechos ocurridos, la reportera fue interrumpida por los gritos de algunos vecinos, que desde sus balcones han mandado un mensaje al equipo del magacín matinal de Mediaset. "¡Dejad de mentir!", se pudo escuchar en directo.

Ana Rosa se defiende tras las críticas

Los vecinos se mostraron indignados con los medios de comunicación después de que algunos de ellos aseguraran con que el señor había amenazado con lanzarse al vacío, algo que han negado todos de manera rotunda. Una entrevistada explicó que ella misma vio como el hombre sufrió un mareo y que él mismo pedía a su hijo que lo ayudara.

Desde el plató, Ana Rosa ha declarado más tarde que en su programa no iban a especular con lo que había pasado: "El asunto es: un señor colgaba desde un balcón, posiblemente haya sido un accidente, yo creo que esto no vamos a entrar a analizarlo nadie. Lo importante es esa familia aguantándole de las manos y los vecinos valientes que tiraron un colchón y que gracias a ellos este señor no se precipitó al vacío", concluyño.

La presentadora ha rematado diciendo que "lo importante" es que el hombre esté sano y salvo.