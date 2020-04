El cabreo de Kiko Matamoros con 'Sálvame' por una broma con su novia: "Me parece una falta de respeto" Ecoteuve.es 20:10 - 20/04/2020 0 Comentarios

El colaborador reprende al director Alberto Díaz por emitir en directo un polémico tuit

A Kiko Matamoros no le ha sentado muy bien que Sálvame se hiciera eco de un tuit que, en tono burlón, hablaba sobre la medida del Gobierno de relajar el confinamiento dejando que los niños de hasta 12 años puedan salir de casa desde este lunes 27.

La imagen correspondía al colaborador paseando de la mano de su novia Marta López, 40 años menor que él, y que estaba acompañado por la siguiente frase: "A partir del día 27 pueden salir los niños acompañados de un adulto...".

El tuit molestó enseguida a Matamoros, ante las carcajadas de su compañera Lydia Lozano. "Es muy gracioso", dijo irónico en un primer momento para después mostrar su enfado: "Me parece una gilipollez, del que la escribe y del que la pone aquí".

El responsable ha sido Alberto Díaz, director del programa emitido este lunes. "Querido amigo, me parece una falta de respeto. No me hace ninguna gracia", ha dicho muy serio Matamoros.

Minutos más tarde, Matamoros ha dejado claro que "no salgo con niñas ni tengo a mi lado novias que sean niñas". "Tengo a mi lado a una mujer como la copa de un pino, que creo que está tan orgullosa de estar conmigo como yo con ella. Y al que le pique que se rasque o que se joda", ha remetado.