Risto Mejide vuelve a la carga contra el Gobierno: "¿Denunciar sus chapuzas es ser facha?"

El presentador, muy crítico con el ejecutivo por su gestión en la crisis del coronavirus

Hace una semana, Risto Mejide decidía dar un volantazo a la línea editorial de su programa en Cuatro, Todo es mentira. Tras afirmar que había "despertado", el presentador cambió su discurso para asegurar que "el Gobierno engaña y da información sesgada" a los ciudadanos sobre su gestión de la crisis del coronavirus que ha paralizado a todo el planeta.

Desde entonces, el publicista catalán ha elevado el tono de sus críticas y se ha mostrado día tras día muy duro contra el ejecutivo. Este lunes, un día después de insinuar que podía ser censurado por su cambio de postura, Risto ha reaparecido a la hora de siempre ante las cámaras de Mediaset para denunciar esta vez la gestión que ha tenido el Gobierno a la hora de comprar recursos de protección sanitaria.

"¿Estar con los sanitarios es ser de izquierdas o de derechas? ¿Denunciar que el ministerio de Sanidad ha cometido una chapuza distribuyendo 350.000 mascarillas defectuosas entre nuestros sanitarios es ser pro-Gobierno o pro-oposición? ¿O decir que nuestro país es el número uno del mundo en porcentaje de sanitarios contagiados?", empezó reflexionando en voz alta.

"Un 15,51% de los infectados oficiales, más de 31.000 personas, son médicos y enfermeros a los que hemos dejado desprotegidos y hemos mandado a esta batalla sin armas, o defectuosas. ¿Esto es ser facha o ser rojo?", se preguntaba el presentador, que se hacía eco de la decisión del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de personarse como acusación en los casos en los que los sanitarios se hayan contagiado tras utilizar estos materiales.

"¿Todos los médicos son unos fachas? Estamos retirando mascarillas del mercado cuando más se necesitan. Y que no nos digan eso de que nos ha pillado desprevenidos. 37 días después de la declaración del estado de alarma. ¿Quién va asumir estas responsabilidades? ¿Y la de los proveedores fallidos? ¿Y la de los contratos de Sanidad que aún nadie ha visto? ¿Y la de ausencia de test masivos que todo el mundo reclama? ¿Y la de no cumplir con los criterios de la OMS 37 días después para un desconfinamiento que ya se está planeando?", se siguió preguntando Risto.

Risto insiste en una posible censura

Risto Mejide concluyó su editorial volviendo a hacer alusión a la posible censura que cree que puede sufrir en el futuro por seguir atizando al Gobierno: "Hoy vamos a intentar poner orden a todo esto y lo vamos a hacer durante el tiempo que nos quede", dejó caer antes de hacerse eco de la controversia surgida este domingo con el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil por la polémica expresión que utilizó a la hora de explicar que el cuerpo que dirige lucha contra los bulos surgidos en redes sociales relacionados con el coronavirus.

"Ha dicho que ellos trabajan para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Como lo oís. El ministro del Interior dijo que es un lapsus, lo que no ha aclarado es que si fue un lapsus por decir algo que era erróneo o por deslizar ante la opinión pública algo que no tocaba desvelar", ha señalado el presentador antes de leer un comunicado de la Guardia Civil en el que aclaraba que su "actividad está destinada exclusivamente a detectar bulos y desinformación que generen un gran nivel de estrés y alarma social".

"Hoy al general se le ha visto compungido, ha acabado su mensaje, aplauso y sin preguntas, no vaya a ser que cometa otro lapsus. General, el problema no son los bulos y las desinformaciones, el problema es que cuando ese gran nivel de estrés y alarma social se está consiguiendo solo deslizando aquello que es verdad el problema no lo tiene usted. No sé si este programa mitigará el nivel de estrés social, por eso y por lo que pudiera pasar, os doy las buenas tardes... por decir algo", concluyó el catalán antes de dar comienzo al programa.