Críticas a 'Supervivientes' por el inexplicable castigo a los concursantes: "Poco juego limpio"

Supervivientes 2020 celebró este domingo un nuevo juego de recompensa en el que siervos y mortales debían lanzar cocos contra un gran panel en el que había una serie de suculentos premios. Si rompían la casilla en la que estos se encontraban, podrían obtener platos de comida o algunos utensilios para su aventura en la isla.

El equipo de los siervos, con mejor puntería que los mortales, consiguió una barbacoa y una lasaña en sus primeros disparos. En ese momento, todos acordaron fallar adrede los siguientes lanzamientos, ya que una de las casillas tenía como castigo perder todo lo que habían ganado hasta ese momento.

De este modo, Hugo y Nyno no arriesgaron y mandaron sus cocos por encima de la pizarra de los premios. Lara Álvarez aseguró que era "lícito" lo que estaban haciendo y que se trataba de una estrategia con la que se aseguraban las recompensas obtenidas pero, eso sí, renunciaban a poder conseguir alguna más.

Sin embargo, al término del juego, la copresentadora del reality comunicó a los siervos que la organización de Supervivientes había decidido sancionarlos: "Hemos visto la actitud de poco juego limpio", afirmó la asturiana sin dar más detalles de la infracción cometida por los robinsones. De este modo obligó al grupo a deshacerse de uno de los premios: la barbacoa o la lasaña.

Enseguida, las redes sociales se llenaron de críticas hacia el programa por su incoherencia a la hora de castigar a los concursantes por una estrategia que la propia Lara Álvarez había catalogado previamente como "lícita".

Que no caiga en el olvido q Lara ha dicho en plena competición



" Estais usando la ESTRATEGIA de no atinar para no perder lo q tenéis "



En que momento dijo que era PENALIZADO,!?



Buscar audiencias lo veo bien, jugar con las personas, No#Superviviente2020 #ConexionHonduras9 https://t.co/DaLa2hVBB6