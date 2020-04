Íker Jiménez y las "consignas" en tiempos de coronavirus: "Había un interés por no saber" Ecoteuve.es 14:20 - 20/04/2020 0 Comentarios

El periodista recibió muchas críticas por alertar, desde enero, del peligro del COVID-19

"No quiero vanagloriarme de nada, pues ya quisiera haberme equivocado"

Revela los "problemas" con el Gobierno del PP con el ébola en su etapa en la SER

Íker Jiménez fue duramente criticado por salirse de la línea 'amable' que se había instalado en casi todos los programas de televisión al hablar sobre el coronavirus. "Cuarto Milenio no es La bola de cristal, simplemente dimos voz a varios doctores que hablaban con una rotundidad absoluta", dice a la revista Pronto.

"Muchos amigos han querido mirar para otro lado", reflexiona. "Con el COVID-19 me he sentido como un loco que clama en el desierto, y es muy grave, porque tendría que haber habido cien colegas que contasen en la tele lo mismo que yo, y no ha sido así".

En este sentido, Jiménez afirma que "no quiero vanagloriarme de nada, pues ya quisiera haberme equivocado" puesto que ha vivido el drama del coronavirus de forma directa: "A mí se me ha muerto una abuela y no he podido enterrarla".

¿Ha perdido credibilidad por ser 'el de los fantasmas'? "Hubiera sido sencillo desligarme de ese tipo de asuntos [los paranormales] y convertirme en un periodista serio. Pero no me interesa, me he dado cuenta de que es callarse y mirar para otro lado, o ver la vida siempre con un matiz rojo o azul", dice a la citada publicación. "Prefiero no tener prestigio, que me sean como un loco".

Iker Jiménez revela los "problemas" con el Gobierno del PP con el ébola

Jiménez aplaude el éxito de La estirpe de los libres en YouTube: "Quiere decir que una parte de la población estamos muy hartos de las gafas que todo el mundo se pone para ver la realidad". El periodista afirma que "empiezo a odiar la política" porque "tienes que estar enfrentado al otro".

Al hilo de esto, el presentador de Cuarto Milenio revela los "problemas" que tuvo con "el gobierno del PP" porque "me salté las 'normas' para hablar del ébola en la SER". "Conté cosas que no se podían contar con las consignas que habían dado".

Con el coronavirus, Íker no habla de "callar", pero sí opina que, "de algún modo, se instruye o se dan consignas". "Más que censura, lo que se dan son son corrientes y, si te quedas fuera, es posible que lo pagues", señala para terminar diciendo que todos los grupos mediáticos, "tanto izquierdas como derechas", contaron lo mismo. "Había un interés por no saber, y todo el mundo se unió a ello".