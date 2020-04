Vicky Larraz confiesa en Telecinco su "sufrimiento" en 'Tu cara me suena': "Fue una injusticia; lo pasé muy mal" Ecoteuve.es 20/04/2020 - 12:29 0 Comentarios

La cantante explica a Jorge Javier su "dolor" en el talent de imitaciones de A3

Vicky Larraz sorprendió este domingo a Jorge Javier Vázquez al confesar en su entrevista en Sábado Deluxe que lo pasó "muy mal" concursando en Tu cara me suena, programa de Antena 3 que en 2015 la volvió a poner en la órbita nacional después de muchos años desarrollando su carrera en Miami (Estados Unidos).

El talent de imitaciones abrió de nuevo las puertas de España a la exvocalista de Olé Olé durante su cuarta edición, donde la madrileña quedó finalmente en la última posición del ranking (aquel año ganó Ruth Lorenzo). Vicky Larraz explicó este fin de semana que este hecho fue todo un golpe de realidad.

Lea también: Ivonne Reyes estalla contra Supervivientes por ignorar a su hijo Alejandro y a Vicky Larraz: "Sin consideración"

"Me di cuenta cuando me vi con toda la gente con la que concursaba, que era muy popular. Alguien se tenía que llevar el 4 y creo que ese fue un poco el castigo que sentí por haber sido la que había estado fuera", empezó diciendo antes de confesar cómo afrontaba las malas valoraciones que le daba el jurado. "Me dolió y lo pasé muy mal".

Jorge Javier Vázquez preguntó entonces a la ahora exconcursante de Supervivientes 2020 si le había dolido comprobar que ya no era la Vicky Larraz que había sido: "No es tanto el ego. Es más un sentimiento de injusticia, porque yo en Tu cara me suena me sentía muy orgullosa de lo que estaba haciendo. De hecho, ahora pasan las galas de nuevo y yo digo: Ostras, ¿por qué me llevaba el 4? ¿por qué me llevaba el 5?", se pregunta en un dardo a los jueces del programa de Antena 3.

Vicky Larraz: "El ego siempre duele, pero lo entendía"

"Fue más la injusticia, porque yo sé que me he ido, aunque hice mi carrera en televisión fuera y eso aquí no se supo, y estoy dispuesta a pagar ese pato. Pero el ego siempre duele, pero lo entendía, yo entendía por qué estaba ocurriendo", concluyó Vicky Larraz, que reconoció que aun así siempre "duele el corazón" ver que ese 'desprecio' le estaba ocurriendo "en España, con mi gente".

"Sientes que el tiempo se ha congelado y te das cuenta de que no es así. Sufrí, sí se sufre y se pasa mal. El ego es muy cabrito", concluyó en un testimonio que sorprendió al presentador de Telecinco. "Qué bien que haya una artista que acepte estas cosas", señaló Jorge Javier, que reconoció que había seguido su paso por Tu cara me suena y que le había encantado su imitación de Paloma San Basilio.