Risto Mejide insinúa que puede ser censurado y sigue 'azotando' al Gobierno: "Son incapaces de conseguir test"

El presentador deja caer que 'Todo es mentira' podría cerrar tras las palabras del jefe de la Guardia Civil

Risto Mejide sorprendió a todo el mundo con el giro de su discurso respecto a la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria del coronavirus. El presentador "despertó" tras mantenerse "leal" al país para denunciar que el Ejecutivo estaba "engañando" y ofreciendo una "información sesgada".

Su radical cambio unido a las polémicas palabras del jefe de la Guardia Civil, "estamos trabajando en minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno", ha hecho que el presentador lance un mensaje en redes sociales insinuando de que su programa puede ser censurado.

"El lunes, si volvemos, lo comentamos en Todo es mentira. Insisto. Si volvemos", dice Risto en un mensaje haciéndose eco de las palabras del general José Manuel Santiago Marín durante la rueda de prensa celebrada este domingo en La Moncloa.

Como puede verse en la programación de Cuatro, no hay indicio alguno de que su programa no se emita este lunes. De hecho, Todo es mentira hizo máximo histórico de audiencia (7,4% de share y 1.148.000 espectadores) este viernes pasado.

Risto Mejide: "Son incapaces de conseguir test"

A lo largo del fin de semana, el publicista ha seguido muy activo en redes sociales para continuar con su discurso crítico hacia el Gobierno. En su opinión, Risto cree que si la curva de la pandemia ha bajado ha sido gracias a la población. Además, el catalán reprende a los políticos por la falta de ayudas a quienes han sufrido un ERTE o un ERE y dice que los expertos son "incapaces" de conseguir test PCR.

Si hemos pasado de R>3 a R<1 ha sido porque ha gente se ha quedado en casa. "Pero estos logros son aún insuficientes", Sánchez dixit. Y así justifica extender el confinamiento 15 días más. La población está haciendo caso, quién está fallando? Se admiten apuestas... — Risto Mejide (en casa ????) (@ristomejide) April 18, 2020

Eh, que si te quedas en paro, has sufrido un ERTE o un ERE, si las facturas te ahogan y tú sigues teniendo que pagar impuestos, que si aún así las ayudas no llegan, que no te preocupes.

Que pensarán en ti.

Ya si eso. — Risto Mejide (en casa ????) (@ristomejide) April 18, 2020

Lo que nos dicen los expertos: no hay tests, no los estamos consiguiendo, y por lo tanto, mientras no pueda haber PCR, tests de antígenos y serológicos, no tiene ningún sentido hablar de desconfinar a nadie. A NADIE.

Que no nos engañen. Son INCAPACES de conseguirlos. — Risto Mejide (en casa ????) (@ristomejide) April 18, 2020