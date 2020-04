La 'peineta' de Rocío Flores a Avilés tras sacarle la guerra con su madre, Rocío Carrasco: "Móntate aquí y pedalea" Ecoteuve.es 20/04/2020 - 11:32 | 14:00 - 20/04/20 0 Comentarios

El tertuliano saca la artillería pesada contra la hija de Antonio David Flores

José Antonio Avilés y Rocío Flores están en su peor momento desde que arrancara Supervivientes 2020. La ruptura entre ellos es total y el tertuliano de Telecinco no ha dudado en sacar toda la artillería para atacar a la que hasta ahora era su amiga dentro del reality. En su última bronca, el periodista reprochó a la joven el conflicto familiar que vive con su madre y la acusó de haber accedido a participar en el concurso para "limpiar su imagen".

"Preocúpate de arreglar las cosas con 'esa del apellido' [Rocío Carrasco] lo que tengas que arreglar", le soltó Avilés a Rocío después de que ella recalcara en medio de la discusión que sus apellidos eran Flores Carrasco y que no tenía ningún problema en decirlo. "Yo no tengo que arreglar nada, cariño. Tengo mi conciencia muy tranquila. Si pretendes hacerme daño con mi madre móntate aquí y pedalea", respondió mientras le hacía una peineta.

"Tú has insinuado que si no existiera esa persona habría buena relación entre tu madre y tú", replicó Avilés en alusión a Fidel Albiac en una confrontación que se volvía cada vez más agria. "Yo jamás me sentaré a dar una exclusiva hablando mal de mi madre porque me ha parido y porque es mi madre", se defendía indignada la concursante.

"Y si no quieres terminar en un juzgado no hables cosas que no puedes demostrar", le advirtió Rocío a José Antonio en referencia a lo que dijo sobre su madre y Fidel Albiac. "Estás cagado por la demanda que te puede caer", sentenció Rocío Flores antes de dar por zanjada su discusión.

"Yo jamás me he sentado a hablar de mi vida. Me he sentado en un plató a defender a mi padre. Estoy muy orgullosa de ser hija de mi padre y de mi madre", añadió este domingo Rocío a la hora de abordar con Jordi González su riña con su compañero.