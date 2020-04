Torito rompe a llorar ante Emma García al confesar su mayor "miedo" en la crisis del coronavirus Ecoteuve.es 20/04/2020 - 10:56 0 Comentarios

El reportero de Telecinco reconoció a la presentadora el mal momento que vive

Torito protagonizó este domingo un momento de lo más emotivo durante su conexión en directo con Viva la vida. El reportero dicharachero del programa de Telecinco no pudo aguantar las lágrimas a la hora de abordar como está viviendo la crisis del coronavirus que ha puesto en jaque a todo el planeta.

El periodista empezó diciendo que sabe que hay gente pasándolo muy mal, ya que este confinamiento no está siendo nada fácil para nadie. No obstante, no pudo evitar reconocer cual es su mayor "miedo" durante las últimas semanas.

"Temo perder el trabajo y os agradezco que me hayáis llamado hoy, aunque sea para tener este momentito con ustedes", dijo emocionado mientras Emma García le hacía llegar el cariño de todo el equipo. "Te echamos mucho de menos", afirmó la presentadora, que tranquilizó al colaborador pidiéndole que se despreocupara por la cuestión laboral.

"Te digo en nombre del director del programa que si se te ha pasado por la cabeza que se va a prescindir de ti, me dice y te digo que en ningún momento. No te comas la cabeza y le des vuelta... son momentos duros y a veces no vienen los pensamientos que más necesitamos. Esto va a pasar y vamos a volver, con diferencias y dificultades, pero vamos a volver", declaró la presentadora de Telecinco.