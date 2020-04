Los rumores de despido de Mediaset hacen estallar a Bertín Osborne: "Es falso" Ecoteuve.es 20/04/2020 - 9:43 0 Comentarios

El presentador niega que Telecinco le haya echado: "Esto es surrealista"

Bertín Osborne ha desmentido su despido de Mediaset, como aseguraban algunas noticias en los últimos días, que hacían referencia a supuestas presiones del Gobierno para que la cadena le despidiera por sus ideas políticas.

"Es mentira", ha dicho Bertín Osborne. "Es surrealista. Es falso", aclaró el presentador durante una charla con Emma García en el programa Viva la vida, de Telecinco.

"Esta mañana me ha llamado por teléfono Paolo Vasile desde Roma para decirme: 'Se han vuelto locos, disculpa, vamos a aclarar esto'. Mediaset ha puesto un tuit para desmentirlo", relató el presentador.

"Yo no puedo grabar mi programa porque estoy metido en mi casa. Telecinco me pidió que comenzase a grabar antes del confinamiento y no he podido. Lo haré cuando se pueda. Si no tengo programas grabados, ¿cómo los vamos a emitir? Esto es absurdo. Estoy aburrido", continuó.

"Meter al Gobierno en esto es el colmo. Como que no tuviera el Gobierno cosas más importantes", zanjó Osborne, muy enfadado.