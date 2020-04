Mercedes Milá, contra Ayuso: "Es poco más que la community manager de un perro" Ecoteuve.es 19/04/2020 - 19:06 1 Comentario

La presentadora arremete contra la presidenta de la Comunidad de Madrid

Mercedes Milá se ha mojado de lleno en terreno político a la hora de valorar la gestión de algunos líderes durante la crisis del coronavirus. La presentadora ha aplaudido la actitud de unos y ha criticado duramente a otros durante su intervención en el programa Liarla Pardo, de La Sexta.

"Votaría ahora mismo a Rita Maestre", ha dicho después de escucharla en el programa. "No la conozco pero me parece sobrenatural. Lo que ha dicho es el lenguaje que necesitamos los ciudadanos. ¿De dónde sale esta pedazo de política?", ha preguntado sobre la concejal de Más Madrid, que hace unos días fue aplaudida por su apoyo a Martínez Almeida.

Mercedes Milá también ha tenido buenas palabras para el alcalde de Madrid. "De Almeida tengo información desde hace tiempo. Es demócrata desde hace muchos años, con raíces profundas en una manera de actuar en política que ya la tenía su padre", ha explicado.

"Ayuso no me interesa nada", ha dicho sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Es una especie de community manager de un perro, creo que era, ¿no? No es mucho más", ha apuntado en referencia, aunque no lo ha dicho, a cuando llevó las redes de Pecas, el perro de Aguirre. "Le quedan años de maduración", ha añadido. "Almeida, por el contrario, lo hace bien porque lo sabe hacer bien y por eso le apoya Rita".

Mercedes Milá, también contra Casado: "O cambia, o va directo a la caja de madera"

Mercedes Milá también ha tenido palabras contra Pablo Casado, que este lunes se reunirá con Pedro Sánchez. "O cambia de actitud o va directo a la caja de madera. No aguantamos confrontaciones de trinchera. Queremos buena fe. No queremos que tiren por tierra todo lo que hace el de enfrente".