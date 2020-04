María Patiño, en pie de guerra contra la hija de Terelu:"Sólo se prepara los estilismos" Ecoteuve.es 19/04/2020 - 13:15 0 Comentarios

La periodista de 'Sálvame' critica a la colaboradora de 'Viva la vida' e insinúa que está ahí por ser 'hija de'

La más joven del clan Campos, Alejandra Rubio, está siendo objeto de las críticas de numerosos televisivos sobre su papel como colaboradora de televisión y si está ahí por ser hija y nieta de quien es o por su valía. A estas opiniones negativas se suma ahora la presentadora de Socialité, María Patiño, que opina que está más pendiente del vestuario que de otra cosa.

Alejandra Rubio está rodeada de polémicas esta semana.

La colaboradora de Viva la vida fue avisada por los letrados del concursante de Supervivientes Hugo Sierra para que rectificara en 48 horas por una información que sería falsa y que difundió.

Afirmó en Viva la vida que Adara Molinero y Hugo Sierra tenían pactada una reconciliación antes de que él pusiera rumbo a Honduras.

María Patiño ha decidido opinar sobre el cruce de demandas: "A mí esto me parece un poco circo por las dos partes. Lo digo con la libertad que tengo", ha declarado la presentadora, que además ha criticado que el bufete contratado por Hugo Sierra publicara la advertencia legal en Twitter: "En mis casi 30 años de profesión jamás me había pasado. Y yo he tenido demandas". También ha asegurado no entender la contrademanda que estudia hacer Rubio contra el ex de Adara.

No aporta exclusivas y sólo se fija en los estilismos

Sin embargo, las pullas de Patiño a la hija de Terelu han continuado. Socialité ha preguntado a varios expertos si Alejandra Rubio tiene tablas para ser televisiva y la respuesta de los periodistas y demás profesionales ha sido "cruda", según la presentadora. Los consultados han aclarado que Alejandra Rubio no aporta exclusivas y que está en televisión por ser 'hija de'.

María Patiño ha zanjado el asunto de una manera bastante categórica: "Ella, como personaje, no quiere hablar de su vida, pero, como colaboradora, solo se prepara los estilismos. Se preocupa más de cómo está frente a la cámara que de otra cosa", ha afirmado contundente la periodista.