María Claver le recuerda a Carmona que hablaba "teledirigido" por Griñán y se lía una pelea brutal

Trifulca por el viral y polémico vídeo de Carmona donde afirmaba hablar "teledirigido" por Griñán sobre los ERE andaluces

El socialista Antonio Miguel Carmona y la analista María Claver son los protagonistas de un duro enfrentamiento en La Sexta Noche. La tertuliana le ha recordado al político en el debate un vídeo viral suyo donde decía por su propia boca que hacía declaraciones a los medios sobre los ERE "teledirigido" por José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía y uno de los principales implicados en este escándalo de corrupción.

"A mí no me van a pillar jamás en una conferencia diciendo que me mandan mensajitos al móvil los compañeros de partido", ha declarado María Claver.

"Eso es falso", se ha defendido el economista.

"¿Es falso? ¿Tienes la indecencia de decir que eso es falso?", ha repreguntado María Claver.

"Yo no soy indecente", ha inetrvenido Carmona.

El socialista se ha defendido explicando que "yo no vengo aquí a defender a la derecha y a la izquierda, vengo a defender a un país".

"Que vean el vídeo"

"Que lo vean", ha clamado Claver, en referencia a los telespectadores.

"Yo dije una vez que los periodistas deberían participar más en los programas de televisión, porque solamente iban los de derechas. Se me grabó y lo defiendo", ha insistido Carmona.

"No mientas, no dijiste eso, mientes", ha respondido María Claver, quien le ha recordado a Carmona que en aquel vídeo que corrió como la pólvora por redes sociales y WhatsApp aseguró obedecer "el dictado de tus compañeros de partido".

Carmona sí dijo que recibía indicaciones de Griñán sobre los ERE

En el vídeo, en efecto, Carmona admite que estaba "teledirigido" por Griñán y el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez. De esa forma, en el difundido vídeo admite recibir indicaciones en un debate de televisión sobre el caso EREs de la Junta de Andalucía.

Carmona matizó después que se refería a una "posición común de grupo"

Por su parte, Griñán negó haber mandado mensajes a Carmona: "Jamás he enviado un WhatsApp a Carmona. No tengo su teléfono", declaró allá por el 2013 en su Twitter, cuando se publicó el vídeo en Youtube.

"Yo estaba teledirigido"

"Yo estaba, lo puedo decir aquí sin que nadie me grabe, teledirigido, nunca mejor dicho, por José Antonio Griñán y por Mario Jiménez", explica Carmona en esa charla captada en vídeo, donde se le ve en un sala con logotipos del PSOE en la pared.

Carmona reconoce que acudió a ese debate porque le mandó el partido y que estaba "tan teledirigido" que le mandaban mensajes "todo el tiempo", algo que considera "natural", ya que Griñán es, en su opinión, una persona "muy honrada".

Carmona defiende así en el vídeo que los políticos que acuden a la televisión van a "enviar el mensaje del partido" y, tras preguntarse si están "dirigidos" cuando asisten a esos programa, responde: "Completamente".

En el vídeo, grabado sin su consentimiento, Carmona indica que él y el secretario general del PSM, Tomás Gómez, han tratado de "meter gente en los medios de comunicación" para trasladar el mensaje de este partido y que en algunos casos, "han cuajado".

El político explica así que esa cuestión fue planteada por Gómez y que no hay que preocuparse por las noticias de los periódicos, que leen "133 personas", mientras que una televisión la siguen siete millones de ciudadanos.

Recitificó: "Decidimos la posición de nuestro grupo político"

En su rectificación, a través de un comunicado, Antonio Miguel Carmona, explicó que cuando en un video filtrado en internet ha hablado de políticos del PSM o el PSOE "teledirigidos" se refería a que éstos se informan sobre todos los temas y deciden "una posición" común como "grupo político".

"Cuando utilizo la palabra teledirigido, quiero decir informado, dado que no podemos conocer o saber todos los temas. Antes nos informamos del tema, lo debatimos entre nosotros y decidimos cuál es la posición de nuestro grupo político", aclaró Carmona a través de un comunicado remitido por los socialistas madrileños.

"Aclaro en el vídeo que animo a los socialistas a estar en los medios de comunicación. Nada más. De todas formas, toda esta polvareda demuestra que algunos han perdido el sentido del humor", aseveró.

El socialista recalcó, además, a través del comunicado, que el vídeo fue grabado sin su autorización.