Kiko Jiménez, en el 'Deluxe' sobre sus problemas con Gloria Camila: "No quería meterme el dedo"

El tertuliano, al desnudo ante el polígrafo de 'Sábado Deluxe', desveló sus confesiones más íntimas

Además de cargarse su boda con Sofía Suescun por las declaraciones sobre Maite Galdeano, lo "vulgar" y la "vergüenza ajena", a Kiko Jiménez le ha dado tiempo a desvelar los detalles más ocultos de sus relaciones con Sofía y Gloria Camila, gracias al polígrafo de Conchita en el Deluxe.

"¿Tuviste problemas con Gloria Camila por proponerle realizar determinadas prácticas sexuales, tal y como ella ha contado en redes sociales?"

El entrevistado ha contestado que sí y la máquina de Conchita han determinado que dice la verdad. "Gloria, como yo, en el sexo tampoco es que supiera mucho".

Gloria no hizo caso a los consejos sexuales de su suegra

Kiko ha explicado que su propia madre era la que aconsejaba a Gloria Camila sobre cómo disfrutar en la cama, pero que ella no le hacía caso.

"Por ejemplo, con lo de meterme el dedo. Yo no podía relajarme, y sin embargo, con Sofía funciona de maravilla. Sofía me encuentra la avellana con el dedo y me lo paso fenomenal". Y es que el entrevistado ha confesado que le gusta la estimulación del punto G mientras mantiene relaciones y, ha dicho que le parece "alucinante".

Kiko Jimenez: "Sofía me encuentra la avellana con el dedo y me lo paso fenomenal" ???????????????????? #EnCasaConDeluxe #Kikomatador — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) April 18, 2020

Además, Kiko ha explicado que llegó a comprar juguetes eróticos para disfrutar en la cama con Gloria, pero que la hija de Rocío Jurado ni los probó: "Se quedó intacto y ni se usó".

Kiko defiende el sexo con Sofía

Eso sí, Jiménez dejó claro que con Sofía Suescun el sexo es mucho más abierto. Aunque cuando se le preguntó sobre si su pareja tenía la "anchoíta", como lo llaman las Galdeano, más "bonita de lo normal", Kiko dijo que sí y el polígrafo de Conchita determinó que estaba mintiendo.

Poli Kiko: ¿Sofía tiene la "anchoíta" más bonita de lo normal? Sí. MIENTE #EnCasaConDeluxe #Kikomatador — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) April 18, 2020

Abierto a un trío con otro hombre

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado, además, si le gustaría hacer un trío, a lo que Kiko ha respondido que con una mujer sí, y que con un hombre, de momento, no se atreve: "A lo mejor en una noche de lujuria y pasión...", ha dejado caer, sin cerrar completamente la puerta.