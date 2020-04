"No va a haber boda, se terminó": el polideluxe de Kiko Jiménez se carga su enlace con Sofía Suescun Ecoteuve.es 19/04/2020 - 9:57 0 Comentarios

Kiko Jiménez ha admitido que Maite Galdeano, la que iba a ser su futura suegra, le provoca vergüenza ajena

La boda de Kiko Jiménez y Sofía Suescun se ha cancelado, y no precisamente por la crisis del coronavirus. En el último Deluxe, Kiko Jiménez se sometió al polígrafo de Conchita y sus revelaciones han hecho que los planes de boda se esfumen. Y es que Kiko llegó a admitir que Maite Galdeano, la madre de Sofía, le parecía "vulgar" y le daba "vergüenza ajena". Además, Cristian, hermano de Sofía, dejó caer que Kiko tampoco le gustaba.

"¿Afirmas que Maite Galdeano es especial cuando en realidad piensas que da vergüenza ajena?", ha sido la pregunta del polideluxe que ha dinamitado la boda de Sofía Suescun y Kiko Jiménez.

Lea también: El ultimátum de Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Kiko ha contestado que sí y el polígrafo ha determinado que dice la verdad.

"Hay algunas situaciones en las que Maite me hace mucha gracia, pero hay una fina línea entre hacer gracia y dejar de hacerla", ha admitido, confesando a continuación que no le gusta que su suegra se comporte de forma "vulgar" en los platós.

"No va a haber boda, se terminó"

La aludida se ha comunicado inmediatamente con Jorge Javier Vázquez, mostrándose enfadada, y le ha dejado un mensaje dirigido a Kiko: "Dile a este despendolado que ya no va a haber boda, y que se terminó", ha asegurado la navarra.

"Esa decisión es de Sofía y mía, no de ella", ha contestado Kiko.

¡Aquí lo tenéis en exclusiva, la prueba gráfica de que Kiko Jiménez ya se ha sometido al poliDeluxe! ¡Todas las respuestas mañana a las 22h en el Deluxe! pic.twitter.com/CDTnO5TGnK — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) April 17, 2020

Además, el invitado le ha confesado más cosas a la que hubiera sido su suegra: "Ya sabes que tenemos buena relación, que nos entendemos bien, pero que también chocamos. Yo intento ser sincero y tú también has dicho cosas de mí".

Ante el choque de acusaciones, Jorge Javier Vázquez ha decidido llamar a Maite en directo y ésta se ha quedado a gusto con las perlas que ha soltado de su todavía yerno.

"Le voy a hacer la vida imposible"

"No me ha gustado nada lo que ha dicho de mí, yo soy una mujer trabajadora, y voy a seguir siendo igual. Voy a interferir un poco para que Sofía no se lance tan ponto a casarse. Voy a frenarla porque si siente vergüenza ajena, no vamos a estar nunca bien. Yo voy a entrar a vivir con él y le voy a hacer la vida imposible".

"No se va a casar con mi niña"

"Quiero hablar con él cuando acabe esto y me tendrá que pedir perdón y luego ir a la tele a decir que soy supermaja. Si siente eso de mí, se va a quedar sin boda, y que se busque a otra porque no se va a casar con mi niña. Yo voy a seguir así, y no voy a cambiar porque a él le parezca que hago el ridículo".

Además, Maite le ha dicho a Kiko Jiménez que ella influye mucho en Sofía, y que de ella dependerá si finalmente hay boda o no.

"No te soporta, no te puede ni ver"

Por si fuera poco tener en contra a Maite, el hermano de Sofía, Cristian Suescun, también ha enviado un mensaje crítico contra Kiko después de que el polígrafo dijera que miente al afirmar que la "anchoa" de Sofía es la más bonita: "Mi madre no te soporta, no te puede ni ver y yo me lo estoy pensando".

Kiko, por su parte, se defendió de los ataques: "No necesito la aprobación de nadie. Mi pareja es Sofía y me voy a comer esa anchoa el resto de mi vida". El tertuliano, además, siguió por el terreno sexual y afirmó: "Sofía me encuentra la avellana con el dedo y me lo paso fenomenal", zanjó.

Kiko Jimenez: "Sofía me encuentra la avellana con el dedo y me lo paso fenomenal" ???????????????????? #EnCasaConDeluxe #Kikomatador — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) April 18, 2020

Poli Kiko: ¿Sofía tiene la "anchoíta" más bonita de lo normal? Sí. MIENTE #EnCasaConDeluxe #Kikomatador — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) April 18, 2020

Maite Galdeano: "Kiko se va a quedar más solo que la una"#EnCasaConDeluxe #Kikomatador — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) April 18, 2020

Maite Galdeano: "Yo intervengo en el cerebro de Sofía mucho" ¿De qué lado estáis?

RT: Maite galdeano lover

FAV: Kiko hasta al fina #EnCasaConDeluxe #Kikomatador — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) April 18, 2020

Entra Maite Galdeano por teléfono diciendo que quiere parar la boda entre Sofía Suescun y Kiko Jimenez ¿Tendrá ese poder la madre de Sofía? #EnCasaConDeluxe #Kikomatador — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) April 18, 2020

¡¡BOMBA!! ¡Mayte Galdeano se cabrea con Kiko por sus respuestas del poli sobre ella y cancela su boda con Sofía! ¡Qué fuerte! #EnCasaConDeluxe #Kikomatador — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) April 18, 2020