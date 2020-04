La extriunfita Esther Aranda, contra 'OT': "Sólo les interesaba vender mierdas" Ecoteuve.es 18/04/2020 - 15:50 0 Comentarios

La concursante más polémica rememora los malos momentos que vivió en Telecinco

La que fuera una de las concursantes más conocidas de Operación Triunfo 2008, Esther Aranda, vuelve a ser noticia 12 años después de esa edición -la más controvertida por Risto Mejide- por un hilo de Twitter que se ha hecho viral. Anuncia, además, un directo en Instagram este domingo a las 19 horas para seguir despejando dudas sobre esa oscura edición del concurso.

La exconcursante del talent show se hizo popular en el año 2008 al intentar interpretar en la primera gala Las de la intuición, canción de Shakira que Risto Mejide definió como "la peor actuación de la historia del programa".

Después de ese percance, Esther entró en un bucle de pánico a desafinar, por el que el jurado la nominaba cada semana, hasta que fue expulsada frente a Virginia Maestro (conocida como Labuat), que se alzaría con la victoria de esa sexta edición del formato y que además sería representada por el propio Risto Mejide.

"Después de lo que ocurrió la semana pasada, no sé cómo has tenido la cara de volver a esta", le dijo Risto Mejide durante una valoración. "Esta noche has estado mucho más pendiente de tu escote que de afinar la nota", le dijo el entonces jurado del programa antes de nominarla.

"Se dedicó a machacar... Les interesaba vender mierdas"

Aranda ha aprovechado lo viral que se ha vuelto un hilo en Twitter sobre momentazos de OT para replicar esas críticas que vivió. Aunque no es la primera vez que critica el formato, ya que hace un par de años ya aseguró que en aquel momento OT "vendía dos chiquillas enseñando tripa".

"Mi vida durante unos años, pues imagínate, lo que tuve que aguantar de gente muy mamarracha. El programa se dedicó a machacar en vez de a ayudar y de enseñar, solo les interesaba vender mierdas", ha asegurado.

"Para empezar, el maldito vestido me quedaba grande, y cómo coño querían que lo hiciera bien, después del machaque que me hacían", ha contado en redes sociales la ahora empresaria de hostelería.

"Respeto cero hacia los concursantes"

Esther ha revelado, además, que tuvieron "respeto cero hacia todos los concursantes, que lo sepa todo el mundo", y agrega: "Es que ya ni me acordaba de esto, pero ahora que salen estos vídeos, lo digo".

La exconcursante también ha publicado en Twitter, que, debido al aluvión de preguntas y apoyo, hará un directo en Instagram para seguir aclarando el tema.

Gracias a lo viral que se ha vuelto el hilo remember de Twitter, los seguidores de Aranda han llegado incluso a pedir a los Javis que hagan un biopic sobre Esther Aranda, además de preguntarle por qué no participó en Supervivientes: "Pues no sé... pero bueno, ya que no me llamen, que no me separaría de mis hijas por nada del mundo."

No nos advertían de nada,el psicólogo si lo querías te lo pagabas tú (no fue mi caso) Risto habló conmigo pero en la gala final,yo ya llevaba un mes y medio fuera,y creo recordar que si había sanción,no te podías ir porque sí,había un contrato como el libro gordo de petete https://t.co/nd8I877ziL — esther aranda alonso (@Esther_Aranda) April 18, 2020

Aquí todo el mundo se las traía,nadie le paró los pies a Risto,eso es por algo,no digo más https://t.co/XqQ2ePWk5C — esther aranda alonso (@Esther_Aranda) April 18, 2020

La verdad es que soy muy feliz,tengo una familia preciosa,mis dos restaurantes me van genial,y tenemos Salud,no pido más a la vida!!! Me liberé de todo aquello aunque me costó,mañana hablaré de ello ?????? https://t.co/Sd29sWJYuU — esther aranda alonso (@Esther_Aranda) April 18, 2020

Post OT - Un colaborador le dice a Esther: 'Eres la reina del desafinar de este pais'



Pero Esther le calla la boca y él acaba pidiendo perdón.



Las historia de reinas icónicas merecen un final feliz pic.twitter.com/GArj9BS3Tr — El Discípulo (@TransfugaVital) April 17, 2020

Este domingo 19 a las 19:00 estaré en directo desde mi instagram esther_aranda para contestar a todas vuestras preguntas,os espero!!! Me gustaría que hiciérais retweet para que nadie se lo perdiera ???????? — esther aranda alonso (@Esther_Aranda) April 17, 2020

Para empezar el maldito vestido me quedaba grande,y cómo coño querían que lo hiciera bien después del machaque que me hacían,respeto cero hacia todos los concursantes,que lo sepa todo el mundo,es que ya ni me acordaba de esto,pero ahora que salen estos vídeos lo digo https://t.co/WMcqg9Sqn0 — esther aranda alonso (@Esther_Aranda) April 17, 2020

Que me lo digan a mí lo mal que lo pasé https://t.co/vSojDazR4j — esther aranda alonso (@Esther_Aranda) April 17, 2020

