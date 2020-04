El peor enganchón de Javier Ruiz y Risto por criticar al Gobierno: "El Gobierno engaña" Ecoteuve.es 18/04/2020 - 11:48 0 Comentarios

'Todo es mentira' se convierte en un campo de batalla por defender o criticar la gestión política del nuevo coronavirus

El tertuliano de Todo es mentira se ha enfrentado al presentador por sus críticas al Gobierno. Y es que Risto Mejide ha cambiado desde el pasado jueves de rumbo: desde entonces está siendo un azote más de la gestión gubernamental de la crisis del nuevo coronavirus. Javier Ruiz, ante ese cambio, no ha dudado en defender al Gobierno y enfrentarse al presentador del espacio.

Algo que, como ha confesado él mismo este viernes, le ha valido unas fuertes críticas por parte de todos los bandos, tanto del progubernamental como del bando que atiza a éste.

"En las últimas horas me han llamado de todo, personas y medios que se declaran de izquierdas me han llamado rata por abandonar este barco, y medios de derechas me han llamado majadero", aclaraba el presentador.

"Yo no vengo aquí con ninguna camiseta, ese es el problema. Cuando uno no se adscribe y no espera la ayudita y el chiringuito, seguramente se queda solo. No tengo problema. No vengo con camisetas azules o rojas, verdes o moradas Yo vengo aquí con algunas certezas y muchas dudas", aseveraba en un tono cada vez más agrio.

"El Gobierno engaña"

"El Gobierno no sé si miente, pero desde luego, engaña", agregaba tras el nuevo escándalo del CIS de Tezanos y la polémica pregunta sobre un monopolio informativo oficial y los bulos.

Además, Risto Mejide hizo hincapié en que algo se está haciendo mal cuando, siendo uno de los países que mayores medidas de confinamiento ha tomado, tiene unos 20.000 muertos.

Justo entonces, se producía una fuerte pelea dialéctica entre el conductor del programa de Cuatro y el colaborador Javier Ruiz.

"Se le ha dado tiempo, querido Javier"

"Con las nuevas circunstancias, vamos tomando las nuevas medidas", defendía el colaborador sobre que el Gobierno actúe según lo que vaya sucediendo cada día. "Me parece de niños pequeños tratar de decir a la población que papá Estado lo tendrá todo en cuenta y que seguro que encuentra una solución. Llevamos un mes y dos días de confinamiento, se le ha dado tiempo, querido Javier", le respondía Risto al periodista.

"Estoy en desacuerdo en que esto no funciona, transmitamos a la gente que claro que está funcionando", subrayaba Javier Ruiz ,mientras Mejide hacía hincapié en que las muertes se han multiplicado un 2,2%.

"Con un solo muerto Risto ya tienes un drama, pero no podemos transmitirle a la gente que lo que se está haciendo no sirve para nada; estamos salvando muchas vidas así", opinaba Ruiz.

"Lo que han hecho hasta ahora, radicalmente ineficaz"

"Díselo a la gente que ha perdido a un familiar", le reprochaba Risto Mejide.

"Lo que han hecho hasta ahora es radicalmente ineficaz", incidía Risto sobre las medidas del Gobierno.

"Las proclamas tan grandilocuentes tardan en llegar", añadía.

"Eso lo he denunciado yo en este programa, Risto", le contestaba el periodista.

"Pues entonces, no digas que infantilizamos el mensaje", reprochaba Risto.

"Yo no estoy diciendo eso, Risto, lo que digo es que no podemos dejar la idea de que lo que la gente hace no sirve para nada", volvía a la carga Javier Ruiz.

"Es una situación muy delicada, y no basta decir 'nos ponemos con o contra el Gobierno'. Se están cometiendo fallos en el Gobierno, sí, pero también en las autonomías y a nivel internacional", zanjaba Javier Ruiz.