Zasca de Isabel Díaz Ayuso a los periodistas Helena Resano e Iñaki López (La Sexta): "Información..."

La presidenta de la Comunidad de Madrid contesta a las acusaciones de mala gestión de los presentadores de La Sexta

Nuevo rifirrafe tuitero con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como protagonista. Tras el que tuvo con Iñaki López (La Sexta Noche), esta vez le ha tocado a su compañera de cadena, Helena Resano, de La Sexta Noticias, con la que la política ha tenido un cruce de palabras no muy amistoso.

Helena Resano, presentadora de La Sexta Noticias, ha publicado en su cuenta de Twitter una queja de los bomberos de la Comunidad de Madrid.

Según ha escrito la televisiva, los bomberos de la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso "se sienten desaprovechados" en la crisis sanitaria producida por el coronavirus SARS-Cov-2.

Resano critica la gestión de Ayuso con los bomberos

"Los bomberos de la comunidad de Madrid se sienten desaprovechados. Dicen que están de brazos cruzados cuando podrían ayudar en la desinfección de residencias o centros de mayores", ha publicado la periodista de Atresmedia.

Ayuso le rebate las acusaciones

Isabel Díaz Ayuso ha contestado así: "Desde el inicio del #Covid19 los #BomberosCM han estado trabajando en IFEMA, desinfectando ambulancias, clasificando material para residencias, recogiendo fallecidos y desde el 26 de marzo, en un plan de choque revisando más de 100 residencias".

Desde el inicio del #Covid19 los #BomberosCM han estado trabajando en IFEMA, desinfectando ambulancias, clasificando material para residencias, recogiendo fallecidos y desde el 26 de marzo, en un plan de choque revisando más de 100 residencias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo esta misma clase de enfrentamiento tuitero hace apenas un par de días con otro periodista de la misma cadena, Iñaki López, presentador de La Sexta Noche, tras difundir un tuit en el que aseguraba: "La Presidenta Ayuso no comparecerá en el parlamento de Madrid hasta mayo".

Enfrentamiento con Iñaki López

En otro mensaje, el periodista añadía: "Otros sí que irán antes. El Parlamento autonómico acoge este martes la comparecencia en comisión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el 23 de abril un pleno, aunque no se ha decidido todavía el formato de este".

En lugar de comparecencia (10 min), he pedido pleno monográfico multiplicando el tiempo para debatir oposición y yo. Pleno de preparación especial mientras, además, gestionamos una crisis sanitaria.



La última semana de mes es inhábil; tb la he propuesto.



Información... https://t.co/sq9bcE9HLr — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 14, 2020

Otro sí que iran antes. El Parlamento autonómico acoge este martes la comparecencia en comisión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el 23 de abril un pleno, aunque no se ha decidido todavía el formato de este.

Tras los tuits del periodista vasco, Díaz Ayuso replicó: "En lugar de comparecencia (10 minutos), he pedido pleno monográfico multiplicando el tiempo para debatir, oposición y yo. Pleno de preparación especial mientras, además, gestionamos una crisis sanitaria. La última semana de mes es inhábil; también la he propuesto", escribía la política del PP, no sin añadir: "Información".

Ambos llevaban razón. Ayuso propuso celebrar un pleno (que no podrá ser, de momento, hasta mayo) similar al del debate del estado de la región, sin límite de tiempo, sobre su gestión de la crisis del nuevo coronavirus.

La fijación de la fecha en el mes de mayo se debe a que, para preparar un pleno así se necesita más tiempo para acumular más información sobre esta crisis sanitaria.

"Es lo más democrático en esta situación excepcional", ha señalado Díaz Ayuso en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que ha recordado que ha solicitado a la Asamblea comparecer a petición propia, algo que había pedido también la oposición.