Risto Mejide vuelve a cargar contra el Gobierno: "Ocultan datos y hacen malabares con las cifras" Ecoteuve.es 17/04/2020 - 19:17 0 Comentarios

El presentador califica como "vergonzosa" y "bochornosa" la actuación del Ejecutivo de Sánchez

"Esto no es ideología. Con 20.000 muertos, esto es supervivencia", ha dicho

Risto Mejide se ha reafirmado este viernes en su cambio de postura en cuanto a la actitud que había tenido sobre la gestión de la crisis del coronavirus en España. "El Gobierno engaña y nos da información sesgada", dijo en su programa Todo es mentira este jueves.

"En las ultimas horas me han llamado de todo", ha empezado diciendo el presentador. "Yo no vengo aquí con ninguna camiseta, ni azul, ni roja, ni verde, ni morada. Cuando uno no espera la paguita o el chiringuito, posiblemente se quede solo. En eso no tengo problema".

"Yo vengo aquí con certezas", ha continuado enumerando algunas: "España es el país que tiene el confinamiento más severo del mundo; este confinamiento masivo e indiscriminado un funciona y España lidera el ranking de fallecidos por millón". "El Gobierno no sé si miente, pero desde luego engaña", ha dicho.

Risto Mejide: "Esto no va de izquierdas o derechas"

A continuación, Risto se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez porque "interpreta el CIS como le da la gana, mintiendo a los españoles". "¿A quién le estamos comprando el material sanitario? ¿Dónde estás las ayudas que han prometido porque yo no las veo?", se ha preguntado.

Por otro lado, Risto ha afirmado que la gente no puede saber si sus familiares han muerto o no con coronavirus porque "estamos bailando los datos todo el día". "Es vergonzosa la información que estamos recibiendo por parte del Gobierno, ocultando datos y haciendo malabares con las cifras", ha seguido hablando después del "baile en los datos de curados".

Mejide ha calificado como "bochornosa" la actuación del Ejecutivo "dentro de su propio seno" hablando de la división de sus ministros por la renta mínima: "¿De verdad esta es la gente que tiene que gestionar la mayor crisis de este país?". Y ha rematado: "Esto no va ni de izquierdas, ni de derechas. Esto no es ideología. Con 20.000 muertos, esto es supervivencia". [Vea aquí el discurso completo]