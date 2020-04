El calvario de Blas Cantó tras cancelarse Eurovisión: el motivo por el que ha cerrado su cuenta de Twitter Ecoteuve.es 17/04/2020 - 19:01 0 Comentarios

El representante de España en Eurovisión, acosado por los eurofans

Blas Cantó está viviendo un mal momento semanas después de confirmarse la cancelación del festival de Eurovisión 2020 por la crisis del coronavirus. El representante de España fue maestro de ceremonias en la PreParty Online que se celebró para contentar a los seguidores del certamen, que se vieron finalmente decepcionados al ver cómo el artista no entonaba su tema Universo.

Los organizadores del evento virtual explicaron que el equipo del murciano había alegado que no disponía de los recursos necesarios para defender la canción como correspondía. Sin embargo, el propio Blas Cantó reconocía poco después que no había cantado porque había sufrido un cuadro de ansiedad y no se encontraba preparado para ello.

Durante esos días, Blas Cantó participó en otros eventos no relacionados con Eurovisión y no promocionó en ningún momento la PreParty en sus redes sociales, lo que molestó muchos de sus seguidores. No obstante, la situación ha llegado a otro límite después de que este jueves, Cantó promocionara su nuevo tema junto a Kelly Clarkson llegándolo incluso a cantar durante una conexión en directo con la estadounidense.

Enseguida, muchos eurofans empezaron a recriminar a Blas Cantó su incoherencia al no entender que sí tuviera medios para promocionar su nueva canción. Las críticas eran cada vez mayores, muchas de ellas convertidas en insultos, lo que ha propiciado que el artista haya decidido echar el cierre a su cuenta de Twitter. Desde entonces, el joven no se ha pronunciado en el resto de redes sociales sobre el calvario que ha tenido que vivir durante los últimos días.