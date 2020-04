María Patiño se derrumba, "muy decepcionada" con los políticos: "Nadie ha sido capaz de pedir disculpas" Ecoteuve.es 17/04/2020 - 17:58 0 Comentarios

La tertuliana rompió a llorar en 'Sálvame', intranquila con la crisis del coronavirus

"Hoy estoy excesivamente sensible pero no me voy a romper", advirtió este viernes María Patiño a Jorge Javier Vázquez en el comienzo de Sálvame. Ocho minutos, sólo ocho minutos después, la periodista se derrumbaba ante las cámaras de Telecinco al reconocer que está "muy revuelta" con la realidad que vive España por la crisis del coronavirus que mantiene al país en estado de alarma.

Antes de someter la personalidad de la presentadora al escrutinio de sus compañeros, Jorge Javier se llevó a Patiño a una parte del plató para hablar a solas con ella después de que esta le demostrara su desazón. "¿Tienes miedo?", le preguntó el catalán. "No tengo miedo ni a salir a la calle ni al contagio, tengo una sensación de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad... y de poca fe", dijo la colaboradora.

Patiño asegura sentirse "muy decepcionada" con la clase política en general: "Deberían cuidarnos más y darnos más tranquilidad", respondió Patiño señalando principalmente al gobierno. "Tienen la responsabilidad, no es una cuestión de ideología", concluyó. "Nadie ha sido capaz de pedir disculpas, no lo entiendo", afirmó mientras afloraban en su rostro las primeras lágrimas.

Patiño se derrumba: "Tengo que cambiar no puedo ser el obligo del mundo"

Acto seguido, Patiño habló de cómo afronta la pizarra de este viernes en la que los colaboradores darán su opinión sobre el comportamiento diario de la tertuliana. En ese momento, la presentadora terminó de romper a llorar al asegurar que últimamente se pone "muy pesada" con algunos de sus compañeros.

"Intento hacer las cosas bien pero a veces me vuelvo a equivocar", ha dicho entre lágrimas antes de explicar que hace unos días, Lydia Lozano el recomendó una película y le respondió de malas maneras. "No se puede actuar así, le pedí perdón, eso lo tengo que cambiar, no puedo ser el ombligo del mundo", reconoció antes de que Jorge Javier la animara a concluir esta improvisada terapia lanzando un mensaje a la audiencia de optimismo.

Y a pesar de que se resistió bastante, Patiño acabó poniéndose de pie bajo el No dejes de soñar de Manuel Carrasco para dirigirse a los espectadores. "Aunque tengamos momentos de debilidad y que nos sintamos imponentes, es el momento de decir 'te quiero',.. Y por cierto, nunca jamás dejes de soñar", dijo ante la ovación de Jorge Javier y el resto de colaboradores.