Atracan a la suegra de Gonzalo Bans ('Espejo Público'): "La próxima voy yo, espero que conmigo no se atrevan" Ecoteuve.es 17/04/2020 - 15:06 0 Comentarios

La mujer fue asaltada por un hombre en plena calle tras salir de la farmacia

Gonzalo Bans se ha convertido en uno de los rostros fuertes de Susanna Griso. Este viernes, Espejo Público se ha hecho eco del atraco que sufrió la suegra del copresentador del matinal de Antena 3 cuando salió de su casa para ir a comprar medicinas a la farmacia.

"Le han atacado. Ha entrado a la farmacia y le estaba esperando un tipo", ha dicho primero el periodista que fichó por el programa a principios de 2019 para, después, dar paso por teléfono a Silvia. "Mejor que lo cuente ella"

"Eran las seis de la tarde. Yo salía de la farmacia y, a la derecha, había un chico, pero no me chocó mucho", ha relatado. "Estaba sola en la calle y noté a alguien por detrás y me pegó un golpetazo, me tiró contra el edificio y, la verdad, es que reaccioné como no esperaba".

"Empecé a gritar y él fue directamente al bolsillo de mi abrigo porque creo que me vio pagar y meter la cartera", continuó explicando la suegra de Bans que, para zafarse del caco empezó a propinar golpes con su paragüas. "Al final, me caí al suelo", ha dicho agradeciendo también la rapidez con la que acudieron sus vecinos a socorrerla.

Para poner un toque de humor a la conexión, Nacho Abad ha querido dejar claro a Silvia que tiene un "yerno fabuloso" a lo que Bans ha rematado: "La próxima vez ya voy yo y espero que conmigo no se atrevan".