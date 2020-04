Ignatius Farray revela el motivo de su foto con la Policía: "Es lo único que nadie creerá" Ecoteuve.es 17/04/2020 - 12:16 | 13:01 - 17/04/20 0 Comentarios

Parecía que le habían multado igual que a Broncano hace unos meses

Ignatius Farray fue este jueves trending topic en Twitter al viralizarse una imagen del colaborador de La Resistencia y de La Vida Moderna dando explicaciones a una agente de la Policía en una céntrica calle madrileña, lo que recordó el incidente que tuvo David Broncano con la policía en plena Gran Vía, cuando fue multado por una infracción con BiciMad.

El propio humorista canario compartió la nueva foto junto al mensaje "No doy una. No doy una", pero no dio más explicaciones.

Sí lo hizo de madrugada en el programa de la Cadena SER La Vida Moderna, donde dio tres opciones a sus compañeros, David Broncano y Quequé, para que intentaran adivinar qué había ocurrido. "La verdad es lo único que nadie creerá", adelantó el cómico, parafraseando al escritor Bernard Shaw.

NO DOY UNA!!! NO DOY UNA!!! pic.twitter.com/rwHTrDMiJp — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) April 15, 2020

No fue una multa, sino para salvar a unos gatitos perdidos

Para sorpresa de David Broncano y Quequé, Ignatius Farray aclaró que se había percatado de la presencia de "dos gatitos abandonados", por lo que se dirigió "amablemente" a la policía para "preguntarles si, por favor, ellos se podían hacer cargo". "¡Vi a dos gatitos abandonados! ¡Sweet Juan Ignacio!", empezó a gritar Ignatius.