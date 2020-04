Barranco rompe a llorar tras una gran bronca con Avilés en 'Supervivientes': "¡Eres un puto tarado!" Ecoteuve.es 17/04/2020 - 11:16 0 Comentarios

El tertuliano acusó a su compañero de acercarse a Rocío Flores por interés

Barranco se convirtió este jueves en uno de los protagonistas de la última gala de Supervivientes 2020. El joven rompió a llorar de impotencia estos días en la isla tras una gran bronca contra José Antonio Avilés después de que este le acusara de acercarse interesadamente a Rocío Flores en el reality para fastidiar a Gloria Camila.

Al ver enfadado a su compañero, el tertuliano le pidió hablar para solucionar las cosas: "¿Qué quieres que aclare? ¡Me tienes hasta la polla!", le gritó el extronista a pocos metros de distancia. "Mira lo tranquilo que estoy yo y cómo estás tú", le reprochaba Avilés en un comentario que encendió aun más a Barranco. "Porque tú eres un puto tarado, mira lo que haces con la gente. Que no estás bien de la cabeza. Tienes un problema desde hace mucho tiempo".

Más tarde, rodeado de algunos de sus principales apoyo en la isla, Barranco rompía a llorar de la desesperación: "Voy a acabar yo mal psicológicamente por este tío. En mi vida me he sentido tan mal con una persona", se quejaba entre lágrimas el concursante mientras Jorge trataba de consolarlo asegurando que Rocío es consciente de que las cosas no son como Avilés dice. "Es una persona que no le importa el daño que pueda hacer por quedar por encima", dijo en alusión al joven periodista.

Rocío sale en defensa de Barranco: "Tiras a matar"

Rocío Flores quiso zanjar rápidamente el tema y defendió a su amigo barranco frente a las acusaciones de Avilés, al que se dirigió para cantarle las cuarenta: "Sabes que está débil y haces eso a propósito. Tiras a matar a todo el mundo y la primera que debería pensar que te has acercado a mí por interés, soy yo", le reprochó.

"Yo no sé para qué me he acercado a ti por interés, si yo tenía muy claro que no me ibas a dar una entrevista", trato de defenderse Avilés mientras ella daba la discusión por finalizada: "A mí no me vas a machacar psicológicamente", advirtió.

Durante la gala, tras repasar las imágenes, Flores se volvió a dirigir a José Antonio: "¿Tú crees que te puedes tomar el derecho de decir que una persona se acerca a mí por interés cuando toda la isla piensa que te acercas a mí por interés? Joder, Avilés, es que los tienes cuadrados, tío", se quejó enfadada la hija de Antonio David.