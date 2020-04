Pablo Motos alertó del coronavirus el 2 de marzo: "¿Qué no podría haber hecho el Gobierno?" Ecoteuve.es 16/04/2020 - 23:08 0 Comentarios

Recuerda las críticas que recibió cuando dijo que "no era una gripe más"

"La gente estaba nerviosa. Otra cosa es que el Gobierno dijera que era una gripe"

Pablo Motos recibió un auténtico chorreo de críticas cuando, el pasado 2 de marzo, advirtió en El Hormiguero de que el coronavirus "no era una gripe más". Le tacharon de alarmista, entre otras cosas, como hemos recordado en un artículo del que el presentador se ha hizo eco este jueves durante el programa de Antena 3.

"Me pusieron a caldo", admitió Motos tras repasar con Nuria Roca el artículo publicado por ECOTEUVE.ES, donde recogíamos los ataques que el presentador soportó cuando se atrevió a advertir sobre la peligrosidad de una infección que ya deja 19.000 muertos en España.

"No es una broma, es peor que una gripe y hay gente que se muere", dijo en el programa del 2 de marzo. "Hay que hay que decir la verdad", afirmó el presentador, que aseguró que el "peor escenario" es que se pudiera "convertir en una pandemia".

En aquellos días, solo Motos e Iker Jiménez se atrevieron a salirse de de la línea 'amable' en la que se habían instalado casi todos los programas de televisión. Hay que recordar que de igual manera que se criticó a estos dos presentadores, las redes aplaudieron de forma masiva un alegato de Lorenzo Milá en contra del alarmismo en TVE.

¿Por qué alertó Pablo Motos el 2 de marzo?

Pablo Motos explicó, este jueves 16 de abril, por qué hizo aquellas declaraciones, 12 días de decretarse el estado de alarma en España. "La información la tuve el 27 de febrero. La gente estaba nerviosa con el coronavirus. La gente. Otra cosa es que el Gobierno dijera que era una gripe, que eso entró como un tiro porque nadie quería la mala noticia", recordó el presentador.

"Pedí a la jefa de Ciencia que localizase a un experto que estuviera estudiando el coronavirus para saber si era grave o no. Al día siguiente me dio la información y cuando yo lo dije en el programa me dijeron que era un alarmista", explicó. "Una semana después dije que la única forma de tratarlo era hacer test masivos y me trataron de Antoñita la fantástica y de demagogo loco", continuó.

"Si un presentador de televisión normal puede hacer esta pregunta [consultar al experto] el día 27 de febrero, ¿qué no podría haber hecho el Gobierno?", se preguntó el presentador. "La duda es si lo sabía y nos engañó", apuntó Juan del Val. "O mintió o mostró inutilidad", continuó el colaborador de Motos.