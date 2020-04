David Cantero explota contra los políticos: "Ni izquierda, ni derecha; basta de sandeces y mezquindades" Ecoteuve.es 16/04/2020 - 19:32 0 Comentarios

El presentador de 'Informativos Telecinco' lanza un aplaudido alegato en sus redes

David Cantero, presentador de Informativos Telecinco, ha levantado este jueves el aplauso de sus seguidores tras lanzar un duro alegato en redes sociales en el que muestra su indignación con la clase política. El periodista ha echado en cara a todos los partidos que sean incapaces de bajar de una vez las espadas para llegar a una unidad que ayude a salir adelante lo antes posible del complicado momento que se vive en España por la crisis del coronavirus.

"Tenemos que seguir soportando las obscenidades que se escupen unos y otros, los absurdos reproches que se intercambian sin pudor, la inquina, los insultos y las idioteces que se lanzan los que, ahora más que nunca, como nunca, deberían estar absolutamente unidos en esta batalla titánica frente a una amenaza terrorífica e invisible", ha empezado diciendo en su escrito.

Cantero pide que se ponga fin al conflicto, que hace perder el tiempo a los políticos en un momento en el que cualquier decisión puede salvar vidas. "Basta de discusiones estériles, basta de palabras vacías, basta de griterío de barra de bar, basta de bulos y mentiras interesadas, de conspiraciones falaces, basta de perder el tiempo en rencillas y memeces y de hacérselo perder a los únicos que nos pueden salvar, basta de sandeces y mezquindades, de ceguera ideológica", denuncia Cantero, que añade: "Ni izquierda, ni centro, ni derecha, ni gobierno ni oposición".

David Cantero: "Las víctimas necesitan civismo y humanidad

El presentador de Telecinco insiste en que España necesita ahora más que nunca "mucho más respeto, mucho más silencio, más sentido del duelo y del luto que merecen tantas víctimas, muchísimo más civismo, muchísima más humanidad, más humildad, más solidaridad emocional, verdadera empatía, menos memes y cachondeo, más información rigurosa, más inteligencia, que todos nos tomemos realmente en serio de una vez esta brutal pesadilla".

Cantero se atreve incluso a llamar "gentuza" a quienes no se toman en serio "este drama inmenso" y salen a la calle vulnerando la ley y la cuarentena. "Se creen invulnerables y superiores a los demás", se queja. "No lo harán, no lo leerán, sólo leen y oyen lo que les gusta escuchar si es que alguna vez se aventuran a leer, o saben hacerlo", lamenta antes de señalas que en estos momentos "sólo hay una realidad".

"Hay sólo objetivo, un sólo enemigo, una sola diana a la que apuntar: la que nos lleve a frenar la MUERTE la ENFERMEDAD y la MISERIA que tenemos encima poniendo todos los medios, todo el empeño y todos unidos, todos a una. ¿Es tan complicado de entender?", concluye en un escrito sincero y extenso que ha levantado el aplauso de sus seguidores.