TVE usa mensajes de Rajoy para enseñar a los niños qué es la incoherencia y los lapsus linguae

Una clase de Lengua de La 2 pone de ejemplos las pifias más sonadas del expresidente del Gobierno

El Ministerio de Educación y Formación Profesional pide "disculpas" por el "error involuntario"

La coherencia ha centrado una de las lecciones de la clase de Lengua de Aprendemos en casa, la iniciativa puesta en marcha por TVE y el Ministerio de Educación y Formación Profesional para facilitar el aprendizaje a los niños durante la suspensión de la actividad lectiva presencial durante el estado de alarma, y que se emite en La 2 de lunes a viernes por las mañanas.

Para ejemplificar la incoherencia, el profesor de esta clase dirigida a niños de 12 a 16 años utilizó a Mariano Rajoy: "Son célebres algunos discursos disparatados de Rajoy, presidente de España, en los que cometía garrafales y divertidos deslices que se hacían enseguida virales en las redes sociales".

En este momento del vídeo es cuando aparece por la izquierda del plano la silueta del rostro del político. "A partir de ellos se han realizado originales parodias", ha continuado Quique Castillo recordando esta declaración de Rajoy del pasado: "Cuanto mejor peor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político".

"Algunos se atrevieron a analizar sintácticamente, aun siendo tarea imposible. No tiene sentido, este es un mensaje incoherente", apuntó. "No obstante, aunque siempre han dado mucho de qué hablar, no todos sus mensajes son incoherentes, en muchas ocasiones es debido a un lapsus linguae, es decir, al perder el sentido del hilo del discurso y yerra el orden de las palabras o emplea una por error".

De nuevo, la explicación dio paso a un vídeo de Rajoy, que recogía algunas de sus sonadas pifias como su "Somos sentimientos y tenemos seres humanos" y su famoso "Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde".

El Ministerio de Educación pide "disculpas" por el "error involuntario"

Ante la polémica creada, la cuenta oficial de Twitter que dirige Isabel Celaá ha publicado un mensaje pidiendo "disculpas": Por un error involuntario se ha incluido en el programa "Aprendemos en casa" un vídeo que utilizaba como ejemplos para la clase de lengua algunas declaraciones de Mariano Rajoy. Pedimos disculpas por ello", dicen textualmente.