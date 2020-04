María Patiño, agredida en una farmacia: "Una señora me tiró el carrito de la compra" Ecoteuve.es 16/04/2020 - 8:59 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' relató el desagradable episodio que vivió

María Patiño relató este miércoles en Sálvame un desagradable episodio que vivió recientemente mientras hacía una compra en una farmacia.

"Una señora que estaba enfadada con el programa y con nosotros, con Jorge y conmigo, se me abalanzó, me tiró el carrito de la compra y me insultó", contó la colaboradora ante la cara de sorpresa de sus compañeros.

Lea también: Jorge Javier Vázquez atiza a Pablo Casado

"Parece que si no actuamos en la línea que ellos consideran, estamos haciendo un flaco favor a la sociedad. Y a mí me parece fundamental que haya tolerancia", dijo Patiño. "No se puede ejercer esa violencia en la calle porque así no vamos a ningún lado".

La periodista explicó que en ese momento prefirió no entrar en la discusión con la señora. "Como al final me hubieran juzgado a mí si digo algo, estaba oyendo la radio y, para no calentarme, seguí escuchándola".

Jorge Javier Vázquez se mostró "preocupado por lo que va a pasar [después de que acabe la crisis del coronavirus] porque los ánimos están muy crispados y la sociedad está muy polarizada".