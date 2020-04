Lydia Lozano enloquece en su vuelta a 'Sálvame' tras un mes de encierro: "He llorado mucho porque soy aprensiva" Ecoteuve.es 15/04/2020 - 19:31 0 Comentarios

La tertuliana, una montaña rusa de emociones en su regreso a Telecinco

Lydia Lozano ha protagonizado este miércoles un apoteósico regreso al plató de Sálvame después de 35 días de confinamiento. A mediados de abril, coincidiendo con la declaración del estado de alarma, la colaboradora empezó a encontrarse mal, con unos síntomas similares a los provocados por el contagio de coronavirus. Por este motivo, decidió aislarse enseguida en su casa.

Ahora, un mes después, Lozano se ha sometido a unas pruebas que han descartado que tenga, ni haya tenido, la enfermedad. Por este motivo, ha podido efectuar su vuelta al trabajo presencial en el plató de Telecinco. El programa se trasladó con un reportero a las puertas de su domicilio para vivir con ella, paso por paso, su regreso a la vida normal.

Kike Calleja acompañó a la canaria hasta su coche, donde Lozano reconoció que estaba "muy nerviosa" porque le da "pavor" pisar la calle. El espacio siguió en directo su recorrido hasta los estudios de Mediaset, donde la colaboradora vivió una entrada triunfal ante el aplauso de todos sus compañeros.

Lydia Lozano: "He llorado mucho porque soy aprensiva"

Lydia, mascarilla y guantes puestos, enloqueció por la alegría que le suponía volver a tener contacto humano fuera de su hogar. "¡Qué subidón! ¡Ver a gente que conozco! ¡Qué alegría veros, no os lo podéis imaginar!", destacó muy contenta segundos antes de sentarse en uno de los sofás del programa y romper a llorar de emoción.

"He llorado mucho y me ha costado mogollón salir, porque soy aprensiva y vivo con una persona", reconoció entre lágrimas antes de felicitar a sus compañeros por el gran trabajo que han realizado las últimas semanas. "Habéis estado divertidísimos, hasta me he reído con Matamoros ¡Fíjate si estoy sensible!", sentenció provocando las carcajadas de todos.