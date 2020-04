El mal momento de Jorge Javier Vázquez y María Patiño: "Estamos en crisis" Ecoteuve.es 15/04/2020 - 19:13 0 Comentarios

Los presentadores de Telecinco desvelan los problemas de su amistad

A lo largo de las últimas semanas, la escasez de temas del corazón de los que cotillear ha obligado a Sálvame a dar un giro a sus contenidos y hacer lo que mejor saben: hablar de sí mismos en un juego que ha levantado ampollas en el programa de Telecinco.

En emisiones anteriores, el espacio pidió a los tertulianos que analizaran las personalidades de algunas de sus compañeras, como Terelu Campos, Belén Esteban o Mila Ximénez. Este miércoles llegó el turno de Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores tuvieron que mojarse para decir si les parece una persona elitista, clasista, egocéntrico, soberbio, pelota o buen profesional.

Antes de empezar, el presentador se giró hacia Patiño para preguntarle si al final de la tarde iban a acabar peleados. "Estoy casi convencida de que sí y me duele mucho porque no es el momento, no me sobran amigos, me faltan amigos", respondió ella.

"Sabía a lo que me enfrentaba hoy y vengo decidida a compartir con España lo que pienso de ti", ha avanzado antes de realizar su pizarra. "Últimamente no sé si es bueno o malo", señaló entre risas Jorge Javier, que recordaba que "todas las parejas pasan crisis".

María Patiño y Jorge Javier, en crisis

"Estamos en crisis, la estamos comenzando, pero si queremos la podemos superar", añadió confiada ella, que le tendía la mano a solucionarlo dentro del propio programa. "Primero vamos a poner las cartas sobre la mesa", respondió a carcajadas el catalán.

Y es que durante los últimos días, la pareja televisiva ha protagonizado algunos piques en directo. El último de ellos en el pasado Deluxe, donde Jorge Javier acusó a Patiño de seguir las directrices de Antena 3 para atacar a Belén Esteban cuando trabajaba en DEC.