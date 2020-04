"Aquí nadie olvida nada": Risto Mejide critica la "pretenciosa" pregunta del CIS y aplaude la actitud de Almeida Ecoteuve.es 15/04/2020 - 18:07 0 Comentarios

El barómetro de Tezanos plantea si hay que mantener la "libertad total" de información sobre la pandemia

Todo es mentira continua analizando la última hora del coronavirus en España, este miércoles, marcado por barómetro del CIS. Risto Mejide le ha parecido "absolutamente inadmisible" la cuestión planteada en el estudio realizado por la institución que dirige José Félix Tezanos sobre los medios de comunicación.

"Eso de preguntar a la gente si tiene que informarse con libertad de información o si tendría que hacerlo solo a través de los medios estatales, me parece una pregunta como mínima tendenciosa", ha dicho el presentador señalando que "no hay que olvidarlo" y que "lo apunta" a la hora de pedir responsabilidades porque "ahora no es momento".

En este punto, el presentador de Cuatro ha aplaudido al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida: "Sigue siendo un ejemplo de político responsable y no es sospechoso de estar en connivencia con el Gobierno". Marta Nebot, por su parte, ha insistido a que "todos los partidos deberían estar con el Gobierno y digo más, deberían estar con Isabel Díaz Ayuso".

"Mira la diferencia de lo que está haciendo Almeida y la oposición en este país que, en el caso del alcalde, es trabajar, trabajar, trabajar, dar datos, ayudar y ayudar", ha señalado la colaboradora en plató. "Siempre os dije que era estupendo y os reísteis de mi", ha dicho Carmen Lomana.

Marta Nebot, sobre el paseo de Rajoy: "Impresentable"

Minutos antes, el programa ha debatido sobre el paseo de Mariano Rajoy en plena cuarentena. "Puede conseguir muy fácil el papelito, pero también es fácil que consiga una bici estática", ha dicho Nebot calificando el acto de "impresentable", al igual que "los 52 diputados de VOX que decidieron ir al Congreso saltándose el confinamiento no se les pusiera una multa".

"¿Y a Pablo Iglesias cuando se saltó la cuarentena?", ha cortado Mejide a la periodista, que añadía: "Efectivamente. Y al presidente del Gobierno, que también estuvo con su señora enferma. Por esa norma de tres, hay mucha gente que tendría que haber pagado esas multas". "Alucino", ha zanjado Risto, muy crítico con los políticos.