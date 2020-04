Fran Rivera, lapidado por advertir del coronavirus, reaparece con Griso: "No había que ser muy inteligente" Ecoteuve.es 15/04/2020 - 15:31 0 Comentarios

El polémico colaborador de 'Espejo público' (Antena 3) fue tachado de alarmista

A Fran Rivera le "pusieron a caldo", como ha recordado Susanna Griso, cuando advirtió de la gravedad del coronavirus en el momento en que España solo conocía un caso grave. El colaborador de Espejo público ha reaparecido en el programa de Antena 3 través de videollamada desde su casa, donde se encuentra confinado con su familia.

"Casi me queman en la hoguera, pero estaba claro. No hay que ser muy inteligente ni estudiar en Harvard para ver que lo que venía era gordo", ha recordado el torero en conversación con Griso.

"Siempre pensamos que estas cosas no nos van a pasar. Lo que transmitía el Gobierno era que no pasaba nada, que estábamos preparados y aquí no iba a pasar nada cuando era completamente falso. Fíjate la que está cayendo y el desastre humano... luego vendrá la crisis económica, pero el desastre humano está siendo brutal", ha apuntado el diestro en Espejo público este miércoles.

Griso, a Fran Rivera: "No te vamos a hacer un ERTE"

"Vamos a tardar en salir y nos vamos a tener que ayudar unos a otros", ha cree Fran Rivera. "Y cuando salgamos de la cuarentena, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con el turismo, con el mundo del toro? El tema es serio y se va a tener que reinventar mucha gente. Yo lo hice cuando dejé de torear y me adoptasteis vosotros, espero que volváis a hacerlo cuando pase todo esto". "No te vamos a aplicar un ERTE", ha contestado Susanna Griso entre risas.