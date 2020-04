El duro palo de Carlos Sobera a Adara tras su plantón a 'Supervivientes 2020': "Tu madre te necesitaba" Ecoteuve.es 15/04/2020 - 10:42 0 Comentarios

El presentador de Telecinco, muy enfadada con la ganadora de 'GH VIP 7'

Supervivientes 2020 ha querido ser benevolente con los concursantes una semana después de ponerles en contacto con sus familiares de forma cruel a través de conversaciones de algún compañero. Esta vez, fueron ellos mismos los que tuvieron la oportunidad de hablar directamente con cada uno de sus hallegados.

En el Tierra de Nadie presentado por Carlos Sobera, algunos de los robinsones recibió una llamada desde España. Sin embargo, Elena perdió la oportunidad de hablar con su hija Adara después de que esta decidiera dar plantón, sin motivo aparente, al reality de Telecinco. Así lo hizo saber el presentador en una dura crítica a la ganadora de la séptima edición de Gran Hermano VIP.

"Adara no se pone, no nos coge el teléfono.. ¡Adara, tu madre te necesita!", empezó diciendo Sobera al comienzo de la noche informando a la audiencia de que la joven llevaba varias horas sin dar señales de vida. Un mensaje que volvió a confirmar en los últimos compases del programa en un duro palo a la madrileña.

"Adara, podías haber llamado por teléfono. Tu madre te necesitaba y no has querido llamarme. Hubieras intervenido en el programa y habría defendido a Elena, que lo ha pasado mal hoy", concluyó el vasco haciendo alusión a la amarga gala que le tocó vivir a la concursante. Elena se enfrentó a un juego de 'premio o castigo' tras el cual deberá vivir atada a su 'enemigo' José Antonio Avilés durante un tiempo indeterminado. Todo ello, después de varios días en los que ambos no han parado de discutir.