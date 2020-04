Susana Molina revela en qué se gastó los 300.000 euros del premio de 'Gran Hermano' Ecoteuve.es 14/04/2020 - 18:37 0 Comentarios

La protagonista de 'La isla de las tentaciones' despeja la incógnita a sus fans

Susana Molina ha vuelto al foco mediático tras su sonado paso por La Isla de las Tentaciones, donde puso fin a su relación con Gonzalo Montoya, al que conoció dentro de la casa de Gran Hermano 14. Allí, ambos dieron el salto a la fama y la joven murciana acabó alzándose con la victoria frente a Igor en una competida final.

Desde entonces, muchos seguidores de la influencer se han preguntado a qué dedicó los 300.000 euros que obtuvo al conseguir el preciado maletín que ponía en juego el reality de Telecinco. Ahora, siete años después, ha sido la propia Susana Molina la que ha despejado la incógnita en Contigo sí, su canal en la plataforma de vídeos de Mediaset Mtmad.

"Me lo gasté en comprarme un coche y en mi primer año viviendo en Madrid", desvela la joven en un reto con el que responde algunas dudas de sus fans. "Cuando yo salí de Gran Hermano nos vinimos a vivir a Madrid [...] y estuve viviendo de mis ahorros todos el tiempo", recuerda antes de confesar que no lo pasó nada bien durante su primera etapa en la capital.

La mala experiencia de Susana con Gonzalo en Madrid

"No me gustó nada, no me gustaba el círculo en el que nos movíamos [ella y Gonzalo] y por eso terminé por no hacer nada [...] siempre estaba en casa y no salía ni de fiesta ni hacía nada", reconoce Molina, que añade que después de eso decidieron trasladarse a Sevilla, donde comenzó a trabajar en una tienda.

"Cobraba menos de 900 euros por casi 50 horas semanales. Lo hice porque me gustaba, yo ahí no necesitaba tanto el dinero pero me gusta trabajar, quería hacer algo diferente, hacer amigas y conocer a gente", ha explicado entusiasmada. "Algunas de ellas son muy buenas amigas mías en Sevilla a día de hoy todavía", concluye Susana, que deja claro también a sus fans que sigue queriendo a Gonzalo, "pero no como pareja".