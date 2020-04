La dura crítica de Risto Mejide contra la OMS: "Está tremendamente politizada y es preocupante" Ecoteuve.es 14/04/2020 - 18:25 0 Comentarios

El presentador de 'Todo es mentira' pone en duda el papel del organismo

Tras las críticas de Donald Trump, Todo es mentira ha analizado el papel que está jugando la Organización Mundial de la Salud en la actual crisis del coronavirus que ha puesto en jaque a la población de todo el planeta. Para ello, Risto Mejide habló en directo con Daniel López Acuña, exdirector de acción sanitaria de la institución, que no ha dudado en defenderla ante las cámaras de Cuatro.

"La OMS no es la Interpol sanitaria y lo que emite son recomendaciones", aseguró el entrevistado, que trataba de explicar también la financiación de la organización. "Si EEUU aporta 400 millones de dólares, tal y como ellos han reconocido, y eso es solo un 15% de su presupuesto, estamos hablando de 2.700 millones de dólares. ¿Para qué?", empezó planteando el presentador.

"Si como usted dice, no es una Interpol sanitaria, solo emite recomendaciones, recomendaciones basadas en estudios que le dan los mismos países, no le lleva la contraria a ningún país porque es su cliente... ¿Cómo le vas a llevar la contraria al país que te paga?", dijo contrariado Risto mientras López Acuña le pedía que revisara la memoria de acción de la OMS en programas de vacunación, como el control de la tuberculosis o el sida, entre otros.

Risto critica el papel de la OMS: "Es preocupante"

"El presupuesto está destinado a programas de acción. Piense cómo se ha eliminado viruela, cómo se ha erradicado el sarampión, cómo se ha luchado contra la polio... Eso ha sido la aplicación del recurso de la OMS. Si Trump decide eliminar recursos, y con eso pensamos que estamos avanzando, lo único que estamos legitimando es el retroceso de la cooperación multilateral para resolver adecuadamente las cosas", defendió el invitado.

"Desde mi punto de vista, lo que veo es que es una organización tremendamente politizada que trabaja para sus clientes y que hace lo que le dicen los países que más pagan. Y por eso se ha quejado Trump, que está pagando mucho y no hacen lo que él dice. Eso me parece preocupante en una organización a la que le hemos atribuido un valor que igual no tiene", sentenció Risto.