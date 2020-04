"Gente miserable": Ana Rosa Quintana estalla ante un cruel episodio por el coronavirus Ecoteuve.es 14/04/2020 - 16:15 0 Comentarios

La periodista sale en defensa de un médico y una cajera acosados por sus vecinos

Ana Rosa Quintana ha mostrado su tristeza al conocer el caso de un médico y una cajera que están siendo acosados por sus vecinos. Ambos han recibido notas anónimas en las que se les piden que abandonen el vecindario por ser trabajadores expuestos a un gran riesgo durante el coronavirus.

"No entiendo cómo puede haber gente así tan miserable", ha asegurado Ana Rosa Quintana durante su programa en Telecinco.

"¿Qué piensan que a ellos no les va a pasar nada? ¿O que ellos no tienen que comer, o que a ellos no les tiene que atender un médico?", ha apuntado la comunicadora, claramente indignada con la situación que viven estos profesionales.

Mensaje a osé María Calleja en un "momento muy complicado por Covid"

Por otra parte, Ana Rosa Quintana ha aprovechado el final de su programa para enviar un mensaje de ánimo a José María Calleja, "nuestro compañero", en un "momento muy complicado por Covid para que se recupere y a su familia especialmente".