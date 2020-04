La respuesta de Josep Pedrerol a un espectador de 'El Chiringuito' que le acusó de "frívolo" Ecoteuve.es 14/04/2020 - 15:05 0 Comentarios

El presentador de Mega responde en directo a la crítica de un seguidor

Josep Pedrerol arrancó este lunes desde casa la emisión de El Chiringuito haciéndose eco de un correo electrónico en el que un espectador le criticaba por seguir hablando de fútbol en medio de esta grave crisis sanitaria que mantiene a España en estado de alarma por la expansión mundial de la pandemia del coronavirus.

"Dice que le parece humillante, feo y un despropósito que hablemos de fútbol, y de cuando va a volver La Liga, cuando está pasando lo que está pasando en este país y en todo el mundo. Dice que le parece una frivolidad casi hablar de fútbol en esta situación", informó el presentador a sus tertulianos, que participaban como cada día de forma telemática a través de una videollamada.

"Yo a veces me lo planteo de verdad, si estamos haciendo bien o mal, o si hay que evitar hablar de fútbol porque tiene poco sentido", reconoció Pedrerol antes de lanzar una reflexión de la importancia que puede tener un programa como el suyo en medio de la gran incertidumbre que se vive en nuestro país.

"Seguro que tú, que nos ves a estas horas, has visto y oído todos los informativos, todos los especiales, has leído en prensa y en redes sociales lo que sucede con el coronavirus y a lo mejor a las doce quieres pasártelo bien. A lo mejor quieres entretenerte y evitar hablar de lo que habla todo el mundo y que es inevitable que hablemos. A lo mejor has tenido un bajón viendo que esto no tiene una salida cómoda ni fácil. A lo mejor si estás bajo te viene bien vernos", declaró. "Habrá que entretener y buscar una sonrisa en esta situación", concluyó.