El dramático pasado de Saray antes de 'Masterchef': "Soy gitana y transexual; no aceptaban mi situación"

La concursante rompió a llorar al hablar de la relación con sus hermanos

La joven había participado anteriormente en 'Casados a primera vista'

Masterchef arrancó este lunes su octava edición 'senior' en Televisión Española. El talent culinario de la cadena pública estrenó para su gala inicial una nueva mecánica en la selección de sus aspirantes. A medida que iban pasando el corte de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, los concursantes iban compartiendo con la audiencia sus historias.

Una de las de las más emotivas llegó con Saray, una cordobesa que no pudo evitar las lágrimas al recordar cómo afrontó su cambio de sexo. "Soy gitana, también transexual y cocino de muerte", empezó diciendo la joven de 27 años antes de conseguir el delantal blanco que la acreditaba como participante de pleno derecho. Saray explicó que es educadora social y enseguida muchos espectadores recordaron que ya había participado en televisión cuando concurso en Casados a primera vista, de Antena 3, con el nombre de Jesús Carrillo.

Más tarde, Saray compartió el momento más duro de su pasado: "Por mi condición, por ser transexual, mis hermanos no han aceptado mi situación", comenzó relatando antes de romper a llorar. "No me dejaban acercarme a mis sobrinos, como si yo tuviera una enfermedad. Para mí eso es muy doloroso", aseguró ante la imagen de los jueces, consternados con su testimonio.

La madre de Saray la apoya públicamente en TVE

"Ya está un poquito mejor la cosa", reconocía más tarde mientras Samantha la consolaba añadiendo que ahora tenía el apoyo de su padre, su madre y sus dos hermanas. Sus hermanos, en cambio, siguen sin querer saber nada de ella. "Yo no he elegido esta vida. La transexualidad no se elige. Hay gente que dice: '¿No te puedes quedar siendo un hombre y gay?'. Yo digo que no soy un hombre, soy una mujer", decía ante las cámaras del talent.

Su madre quiso dar la cara por ella, mostrándole su apoyo de manera pública: "A ella le gusta mucho la cocina. Soy su madre, la he parido y la quiero como ella es. Me da igual lo que piense la gente porque yo he estado siempre ahí con ella al pie del cañón porque se lo merece", sentencio.