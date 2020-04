Broncano acepta un debate con Íker Jiménez y Apolonia Lapiedra en 'La resistencia': "Si no está picado, adelante" Ecoteuve.es 13:45 - 14/04/2020 0 Comentarios

El programa invita al presentador de 'Cuarto Milenio' a hablar sobre los fenómenos extraños en los cielos

La resistencia se ha hecho eco de la petición que ha hecho Apolonia Lapiedra en Twitter, días después de compartir su preocupación en el programa de Movistar+ sobre extraños sonidos y luces que muchos han percibido en las noches durante las últimas semanas en distintas partes del mundo, entre ellas España.

"Nos ha citado en Twitter diciendo que sigue estando preocupada y ha propuesto un debate entre ella, nosotros e Íker Jímenez", dijo Broncano a sus colaboradores en la emisión de este lunes. "Yo no he contestado todavía, pero voy a decir que por mí adelante".

"Sí Íker quiere y no se ha picado... porque como estos días ha habido gente que ha echado leña al fuego. A mí me encantaría, imagínate ese debate", afirmó el humorista en alusión a las críticas y burlas que ha recibido el presentador de Cuarto Milenio por el tratamiento mediático que ha hecho del coronavirus.

"¡Imagínate ese debate!", siguió diciendo para hablar después de dónde se produciría ese surrealista debate: "Estaría guay hablar con Íker del tema. Como supongo que aquí no querrá entrar [el plató de La resistencia], vamos allí. Puedo ir yo con Apolonia a su casa, porque su nave está cerrada", dijo en alusión a Cuarto Milenio.

Broncano: "Íker Jiménez es un maquinón y voy a ver 'Milenio Live"

A continuación, Broncano afirmó tener "curiosidad" por ver Milenio Live. "El otro día hicimos bromas sobre él que, siendo bromas como hacemos con todo, estaban bien hechas", declaró. "Muchos fans de Íker nos han escrito que somos unos cabrones y qué como nos metemos con él".

"Otros, los que no nos han dicho 'hijos de puta, os matamos', me han dicho que tenemos que ver su nuevo programa porque ahora no está hablando de misterio, está hablando de coronavirus. Iker es un maquinón y yo voy a ver su programa. Si quiere hacer el debate a tres... sería la hostia, increíble. Él tiene información y nosotros chistes", zanjó.