Javier Cárdenas atiza a los "periodistas palmeros" y 'dispara' contra Risto Mejide: "Ha mentido y no ha pedido perdón"

El locutor de Europa FM charla con Carlos Cuesta en el programa 'Estado de alarma'

Cárdenas acusa al Gobierno de "prevaricar" con el coronavirus: "Conocían la información"

"Es un resistente, un trincheras más". Así introdujo Carlos Cuesta la entrevista a Javier Cárdenas en el programa de YouTube Estado de alarma. En su intervención, el locutor de Europa FM criticó a los "periodistas palmeros" con el Gobierno de PSOE y Podemos y sacó el hacha de guerra contra Risto Mejide.

Cárdenas cree que los políticos que están al mando "han prevaricado" ya que "conociendo la información se lo han saltado por ahí porque les beneficiaba no poner en marcha una serie de medidas". "Hay gente, periodistas y presentadores, que apoya al Gobierno con la cantidad de muertos que hay y sabiendo que tenían la información", ha dicho el catalán.

A continuación, el locutor habló de "dictadura mediática" y puso el foco en los comunicadores "palmeros" del Gobierno: "La mayor parte han trabajado en televisión con unos batacazos de audiencia descomunales. A nadie se lo hubiesen permitido y los han seguido manteniendo porque son afines a una filosofía".

"Las cartas están marcadas en mi profesión porque en España solo puedes ir en una línea. Si eres independiente, te crujen. ¿Por qué crees que casi todos los humoristas de este país cojean de la misma pierna y hacen humor sobre el mismo partido y defienden al mismo partido?", se preguntó. "Luego contratan al monologuista de turno por malo que sea".

Cárdenas afirmó que este Gobierno tiene "mucho poder" reconociendo que a "Rajoy se le podía criticar y no venía luego con el hacha diciendo 'a este le quiero fuera de este programa". En este sentido, Cárdenas se consideró víctima del sistema porque "Hora punta desaparece porque hay que poner a los que son afines al Gobierno de turno y lo quitaron por un programa nuevo que sacaba la mitad de audiencia".

"Todo el mundo sabe que si eres mínimamente crítico, por ejemplo con el PSOE, no vas a trabajar en la comunicación de este país", dijo ante Carlos Cuesta afirmando del mismo modo que el PP "no cuida para nada a la gente que le apoya".

Cárdenas: "No tendría huevos de salir en TV si fuera Risto Mejide"

Cambiando de tercio, Javier Cárdenas también 'disparó' contra Risto Mejide, quien en su opinión hizo una campaña contra él acusándole de estafa por una presunta rifa amañada: "Se ha demostrado que mentían y no han pedido perdón".

"Yo no tendría huevos de ponerme ante mis oyentes y hacer ver que no ha pasado nada. ¿Cómo es posible que no pidas profundas disculpas? Pues nada chico, a ver como se lo explica a un juez", dijo afirmando que esto no ha sido "casual" porque "no cuento con ningún grupo a favor".

Además, Cárdenas criticó que Mejide tenga cerradas sus cuentas en redes sociales desde hace dos semanas: "Que un tío, con 1 millón de seguidores, las tenga así es porque algo has hecho fuerte".