Un diputado de VOX amenaza a Ana Pastor ante la Guardia Civil: "Empieza a oler a podrido"

Los bulos se han centrado ahora en Ana Pastor y Newtral, la productora de El objetivo y plataforma fundada por la periodista y que desmiente las fake news en las redes sociales. En primer lugar, circuló una información errónea que afirmaba que Facebook y Whatsapp están controladas por Newtral, algo que la presentadora negó.

Este domingo, la historia fue más allá y el youtuber Alvise Pérez puso en duda las cuentas de la empresa de Pastor: "¿Cómo es posible que fundaras sola Newtral y en menos de 14 meses multiplicaras por 200 veces el beneficio, de 5.000 ca casi 4 millones? ¿Cuánto te llevas tú?".

Lea también: El Consejo de Informativos de TVE denuncia "ataques vejatorios de algunos sectores políticos y mediáticos"

Luis Gestoso, diputado de VOX por Murcia, utilizó ese tuit para amenazar a la periodista de La Sexta con una detención del órgano de la Guardia Civil que investiga los delitos económicos. "Me parece que Newtral empieza a oler a podrido", dice.

"Por ser progres y tener las teles se creen impunes. Hasta que un buen día, te investigan, llega la UCO y te llevan puesta. No te puedes creer que por tener media docena de tertulianos la gente os tiene miedo y no se va a defender".

Además, en otro tuit, Gestoso se refirió de la productora como "el negocio de la censura y contra nuestras libertades, que tanto ayuda a consolidad el régimen bolivariano en España".

Me parece que @Newtral empieza a oler a podrido. Por ser progres y tener las teles se creen impunes. Hasta que un buen día , te investigan, llega la UCO y te llevan puesta. No te puedes creer que por tener media docena de tertulianos la gente os tiene miedo y no se va a defender. https://t.co/W73QKDXyK0