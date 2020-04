Ivonne Reyes estalla contra 'Supervivientes' por 'ignorar' a su hijo Alejandro y a Vicky Larraz: "Sin consideración" Ecoteuve.es 17:10 - 13/04/2020 0 Comentarios

La venezolana critica al reality de Telecinco por su frialdad con los expulsados

Ivonne Reyes ha lanzado este lunes una dura crítica contra Supervivientes 2020 por la frialdad que ha demostrado el reality de Telecinco con los concursantes expulsados, entre los cuales se encuentra su hijo Alejandro. La venezolana reprocha al programa, al que ha acudido hasta ahora como defensora del joven, la poca consideración que ha tenido con ellos tras su regreso de Honduras.

Lo cierto es que Supervivientes ha modificado la forma en la que recibe en plató a los eliminados. Hasta ahora, estos llegaban siempre con honores en la gala siguiente a su expulsión a los estudios de Telecinco, donde Jorge Javier los entrevistaba haciendo un repaso a sus momentos más destacados en el reality.

No obstante, este año la crisis del coronavirus ha obligado al programa a cambiar su ritual. Y es que salvo Beatriz Retamal, primera concursante en abandonar la isla, el resto de expulsados tuvieron que esperar en Honduras a que España fletara un avión para efectuar su repatriación. Por este motivo, ni Alejandro, ni Vicky, ni Cristian Suescun han tenido su momento de protagonismo.

Los dos primeros aparecían por primera vez este domingo sentados en el plató del debate presentado por Jordi González, que apenas reparó en que era la primera vez que Alejandro y Vicky se encontraban en el estudio. Este 'desprecio' es lo que ha hecho levantar las críticas de Ivonne Reyes: "Sin explicación, sin bienvenida, sin vídeos... Los seguidores de Supervivientes queremos ver la cara amable del concurso, que también existe. Estos concursantes también lo dieron todo y más. Un mínimo de consideración", se ha quejado la modelo.

Ivonne denuncia "el riesgo" al que someten a su hijo

En sus redes sociales, la madre de Alejandro lamenta que el programa no haya tenido "el detalle de darles la bienvenida como merecían": "Les han dedicado un mínimo de dos minutos por lo menos, ya que los citan en plató, lo cual sigue siendo un riesgo", denuncia diciendo no entender "por qué no hubo el esperado recibimiento". Ivonne Reyes acaba su escrito pidiendo que el trato sea diferente cuando Cristian Suescun, Pavón y Ferre hagan su entrada en el plató de Telecinco.