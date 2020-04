Echanove recula tras hablar con el ministro de Cultura y corta el interés de Griso: "Es un hombre extraordinario" Ecoteuve.es 13:07 - 13/04/2020 0 Comentarios

El actor desvela en 'Espejo Público' su llamada con Uribes, pero no entra en "detalles"

Juan Echanove ha entrado este lunes en Espejo Público después de su monumental cabreo con el ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes por la falta de ayudas económicas al sector por la pandemia. El mundo de la cultura se puso en huelga de forma telemática, pero reculó horas después tras la reacción del Gobierno.

El actor ha tenido un tono más conciliador y se ha mostrado menos crítico. "No se trata de un enfado", ha dicho. "Claro que estamos de acuerdo con la afirmación de primero la vida y luego la cultura. Pero es importante enganchar el vagón de la cultura en este tren que se está empezando a mover a partir de hoy".

Echanove, a continuación, se ha retractado de sus broncas palabras hacia Uribes. "Me pasé cien pueblos", ha declarado desvelando la llamada con el ministro: "He tenido la oportunidad de hablar con él y darme cuenta de que es un hombre excepcional, muy buena persona y un gran funcionario público".

"Estoy trabajando 24 horas para intentar, de alguna manera, aportar mi granito de arena en este tremendo momento en el que yo solo pienso en los más desfavorecidos de mi profesión", ha afirmado. "Me lo ha pedido el presidente del Gobierno, como a todos los españoles. Me lo ha pedido. Tenemos que afrontar el día después y tenemos que hacerlo bien".

Echanove, tras su llamada con Uribes: "No se trata de dar datos y detalles"

Instantes después, la presentadora ha insistido en "cómo fue" esa conversación, a lo que Echanove ha respondido algo cortante: "Tampoco se trata de dar datos y detalles de cómo se producen las cosas, ¿verdad? Últimamente estamos metidos todos en este juego de mensajes, llamadas y demás. De la misma manera que he hablado con el ministro de Cultura también lo he hecho con el alcalde de Soria. ¡Por favor, no os olvidéis de Soria!".

Para finalizar, el intérprete ha acabado medio llorando: "Me gusta escuchar información y estoy demasiado contaminado por la opinión. La información cuando es veraz es un bálsamo. Gracias. Os agradezco a todos el enorme trabajo que estáis haciendo con la enorme dificultad telemática, con toda la exposición y con vuestra mesura. Os agradezco vuestra profesionalidad y el cariño que habéis tenido siempre hacia la cultura". "Gracias de verdad. Nunca te había visto tan sumamente afectado", ha zanjado Griso, también emocionada.